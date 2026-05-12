Decide qué cambios hacen falta

Configura la plantilla
del Real Madrid
2026/27

Tú tienes el poder. Decide jugador a jugador si cada miembro de la plantilla del Real Madrid debe seguir, ser vendido o renovar su contrato.

Dirige el mercado del Real Madrid

El Real Madrid encara un verano decisivo con más incógnitas que certezas en su vestuario. Entre contratos que se acercan a su fin, jóvenes que reclaman sitio, veteranos en el alambre y estrellas cuestionadas por su rendimiento o comportamiento, la planificación de la próxima temporada abre un debate profundo sobre qué hacer con cada miembro de la plantilla.

EL ESPAÑOL recoge uno por uno a todos los jugadores del primer equipo, su situación contractual, cómo llegan al final del curso y el contexto que rodea su futuro inmediato.

Ahora te toca a ti: ¿renovar, traspasar, ceder o apostar sin dudas por ellos? Vota y dibuja el Madrid que quieres ver la próxima temporada. Tu veredicto, jugador a jugador, ayudará a tomar el pulso al sentir del madridismo en uno de los veranos más delicados de los últimos años.

¿Cómo funciona?

Sigue: El jugador sigue en el equipo. Si tiene contrato largo, sin más decisiones. Si acaba pronto, eso implica renovar.
Mercado: Pones al jugador a la venta para ingresar su valor de traspaso.
Renovar (solo contratos cortos): Ofreces la renovación antes de que acabe el vínculo, sin esperar.
🚪 Dejar ir libre (solo fin de contrato este verano): No renovas. El jugador abandona el club sin coste al acabar la temporada.

La plantilla del Real Madrid 2026/27 · Decide su futuro

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Tu plantilla
ideal del Madrid

Este es el resumen de tus decisiones sobre la plantilla blanca