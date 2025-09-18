Óscar Pereiro, alto y claro: "A ver si el Gobierno tiene las pelotas de que España no juegue el Mundial si está Israel"

El exciclista Óscar Pereiro sigue mostrando su indignación tras los boicots que forzaron la suspensión del final de La Vuelta en Madrid. Días después de su conclusión ha denunciado los ataques que pusieron en peligro a ciclistas y organizadores.

Durante su participación en el programa El Chiringuito, el ganador del Tour de Francia de 2006 repitió su crítica hacia los manifestantes violentos propalestinos que, según él, saturaron de amenazas y agresiones el desarrollo de la prueba.

"Estoy mejor, pero estuve muy jodido. Probablemente han sido de los peores 15 días de mi vida. Tanta presión, tanta impotencia... durante tanto tiempo, jamás lo había vivido", confesó Pereiro, y mostró el impacto personal del conflicto.

El relato continuó en el programa, donde Pereiro describió una hostilidad constante: "Nos han acribillado a insultos..." y detalló cómo la organización fue señalada como culpable por hacer simplemente su trabajo.

"Hemos recibido, desde que entramos en Figueras hasta Madrid... Nos han llamado asesinos, genocidas y vendidos a un metro de la cara. Nos han escupido y tirado orina. Han lanzado chinchetas a los ciclistas. Han tirado a varios ciclistas...", siguió.

Y añadió: "Todo se tergiversaba, todo era que éramos los malos de la película y que estábamos blanqueando... ¿Blanquear a quién? ¿Qué podíamos hacer nosotros? Absolutamente nada", apuntó.

Pereiro apuntó al silencio institucional: "La UCI no decía absolutamente nada. El COI callado". También reprochó a los políticos y otros responsables por el abandono de la carrera durante los incidentes.

El exdeportista criticó además a figuras públicas que, a su juicio, alimentaron la tensión. Mencionó al futbolista Borja Iglesias por sus declaraciones en apoyo de los manifestantes y lamentó el efecto que esas palabras tuvieron sobre la organización.

"Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio, por ejemplo. Es algo que no termino de entender mucho", dijo textualmente Borja Iglesias, y Pereiro mostró su desazón.

"Soy del Celta a muerte y me dolió que Borja Iglesias hiciese el comentario que hizo. ¿Borja Iglesias y el Celta van a jugar la Europa League contra un equipo israelí? No nos pueden menospreciar como lo están haciendo, y me da igual que sea del Celta", apuntó.

La Vuelta 2025 sufrió neutralizaciones, cambios de recorrido y presencia policial; etapas como Valladolid y Mos se vieron afectadas, con rutas recortadas.

La imagen de España, dañada

El conflicto tuvo consecuencias, sobre todo, en la etapa final: 22 agentes resultaron y hubo dos arrestos tras la invasión de calzadas a 56 kilómetros de meta, lo que culminó con la cancelación inédita de la etapa final y la ausencia de celebración en Cibeles.

Pereiro puso en duda la capacidad del país para mantener su posición como anfitrión de grandes citas: citó a Patxi López y lanzó la advertencia política que dio título a su mensaje, cuestionando si España renunciaría al Mundial si el rival incluyera a Israel.

"Veremos si el Gobierno tiene las pelotas de que España no juegue el Mundial si está Israel", dijo Pereiro.

El danés Jonas Vingegaard fue proclamado campeón, pero la victoria quedó empañada por lo ocurrido y por la sensación de que el deporte fue utilizado como escenario de una protesta.

Las palabras de Óscar Pereiro no solo condensan su frustración personal, sino que también abren una reflexión sobre la seguridad de los eventos deportivos y la imagen internacional de España como organizadora en un contexto polarizado. La polémica aviva las dudas sobre futuras candidaturas.