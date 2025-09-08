La Vuelta entra en su semana decisiva: del duelo Vingegaard-Almeida a la amenaza de nuevas protestas contra Israel

El portugués Joao Almeida (i) y el danés Jonas Vingegaard, durante la 14ª etapa de La Vuelta. Reuters Reuters

La Vuelta a España comienza su semana decisiva con todo por decidir, en una edición hasta ahora marcada por las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech y el dominio del danés Jonas Vingegaard.

Tan solo el UAE, con siete victorias hasta ahora, y su líder, el portugués Joao Almeida, parecen ser capaces de plantar cara al gran favorito. La 20ª etapa, con final en la Bola del Mundo, apunta a decisiva.

El ciclismo español ya suma tres victorias, pero como ya sucediera en el Tour, no tiene a ningún corredor en las posiciones nobles de la general y la última semana será clave para intentar corregirlo. Hasta ahora, el mejor clasificado es Abel Balderstone (Caja Rural), 16º.

Clasificación general de La Vuelta a 7 de septiembre de 2025. La Vuelta

En el horizonte, la ronda española pasará por Galicia y Castilla y León antes de llegar a Madrid, donde la sierra de Navacerrada ofrecerá la última gran dosis de montaña.

Hasta ahora, el favorito Vingegaard domina con puño de hierro una general en la que ha sido líder prácticamente desde el inicio, aunque el portugués Joao Almeida (a 48") se ha mostrado muy fuerte y tiene opciones de dar la sorpresa.

La lucha por el podio está ajustada, aunque por ahora el tercero en discordia es el británico Tom Pidcock, muy estable durante las dos primeras semanas.

El dominio del UAE

Aunque el doble campeón del Tour y estrella del Visma ha sido el corredor más destacado, las siete victorias del UAE, demuestran qué equipo está siendo el gran animador de la carrera.

Además de la contrarreloj por equipos, el conjunto emiratí ya presume de dos dobletes de Juan Ayuso y Jay Vine, el triunfo de Almeida en el Angliru y la tercera victoria española, firmada por Marc Soler este viernes.

Después de ganar el Tour de Francia de la mano de Tadej Pogaçar, el buen hacer del UAE les permite estar a cinco triunfos del récord de 85 victorias en una temporada que ostenta el Columbia-HTC, en el año 2009.

En clave española, la nota negativa fue el descalabro de Juan Ayuso en la 6ª etapa, en la que perdió sus opciones de pelear por la general tras perder once minutos respecto a los favoritos.

A partir de ahí, sus dos victorias y su rol de gregario de lujo para Almeida han ido constatando la redención del corredor en su última gran vuelta en las filas del UAE.

Gracias a su amplia gama de corredores destacados, la amenaza sobre el Visma para dar un zarpazo final a Vingegaard está sobre la mesa.

Jonas Vingegaard posa con el maillot rojo de La Vuelta, este miércoles. EFE EFE

Vingegaard-Almeida

Antes del inicio de La Vuelta, Jonas Vingegaard y Joao Almeida figuraban como dos de los grandes favoritos a llevarse la victoria final.

Poco a poco, el resto de candidatos han ido claudicando ante el nivel de dos ciclistas imposibles de igualar para el pelotón.

Vingegaard tiene una ventaja de 48" y ya ha firmado dos victorias de etapa, pero la exhibición de Almeida en el Angliru amplió la maldición del maillot rojo (ningún líder ha ganado nunca en el coloso asturiano) y demostró que la Vuelta será cosa de dos.

Joao Almeida se impone a Jonas Vingegaard en un duelo espectacular en el Angliru. EFE EFE

Protestas contra Israel

La Vuelta 2025 está siendo el escenario de una de las mayores campañas de boicot deportivo contra Israel vista hasta la fecha en Europa, con múltiples protestas coordinadas contra la permisividad de los organizadores con el combinado israelí.

El equipo fue fundado en 2015 por el millonario canadiense-israelí Sylvan Adams, cercano al primer ministro Benjamin Netanyahu. Ascendió a la máxima categoría UCI WorldTeam en 2020, convirtiéndose en el primer equipo profesional israelí de la historia.

Según los críticos, el equipo forma parte de una estrategia de sportswashing, un concepto referido al uso del deporte como instrumento para mejorar la reputación de países vinculados a la violación de los derechos humanos.

En el caso del Israel-Premier Tech, se acusa a La Vuelta de permitir la participación de un equipo israelí dada la situación en Gaza y Cisjordania.

Cada día, la presión incrementa y se multiplica la presencia de banderas palestinas o mensajes contrarios a la presencia del conjunto israelí, y los incidentes o interrupciones en la carrera se han convertido en algo habitual.

Después de detener momentáneamente el paso del equipo en la contrarreloj por equipos de la primera semana, el incidente más grave llegó en Bilbao, donde la organización tuvo que cancelar la llegada a meta después de que los manifestantes rompiesen el vallado.

Banderas a favor de Palestina al paso de los ciclistas en la 11ª etapa de La Vuelta. EFE EFE

Este domingo, un manifestante intentó invadir la calzada y, tras tropezar y obligar a un Guardia Civil a lanzarse a detenerlo, el caos derivó en la caída del corredor de Movistar Javier Romo.

En esta última semana y después de que el equipo Israel haya confirmado que no piensa renunciar a competir en la Vuelta, es posible que las reivindicaciones vuelvan a intentar detener el transcurso de las etapas.

La Bola del Mundo

Las etapas restantes ofrecen un recorrido variado por el noroeste español, con etapas llanas, una final en alto y una contrarreloj individual antes de llegar a Madrid, donde la Bola del Mundo determinará, seguramente, el ganador de esta edición.

La etapa 16 presenta media montaña desde Poio hasta Castro de Herville, la 17ª conecta O Barco de Valdeorras con Alto del Morredero transcurriendo por la frontera entre Galicia y León con final en alto tras el puerto de primera categoría.

La etapa 18 (Valladolid) será la única contrarreloj individual, aunque con un recorrido breve (27.2 km ) y un perfil llano. Al día siguiente, la 19ª etapa volverá a tener un perfil plano entre Rueda (Valladolid) y Guijuelo (Salamanca) que hará de transición a la tromba final.

Etapa 20 de La Vuelta 2025

El colofón llegará en la etapa 20, a las puertas del final en Madrid, con una doble ascensión al Puerto de Navacerrada y un final en alto en la Bola del Mundo que podría ser la última oportunidad para provocar grandes cambios en la general.

Aunque esta subida final solo tiene 4 kilómetros de largo, hay algunos tramos con un 15, 18 o hasta 20% de inclinación.

Una verdadera tortura con final a 2.251 metros de altura que, seguramente, tendrá repercusiones en el maillot rojo final.

Por último, la 21ª etapa regresará a Madrid, pero con una gran novedad. Este año, el centro histórico de la capital formará parte del recorrido y el pelotón recorrerá lugares emblemáticos como la Calle Mayor, la Gran Vía o la Puerta del Sol.