Felix Gall sueña en grande en La Vuelta como líder del Decathlon: "Quiero ser Top5 e intentar ganar una etapa"

Desde hace ya varios años, Decathlon AG2R La Mondiale se ha convertido en uno de los equipos de referencia del pelotón ciclista internacional. La histórica formación francesa, que cuenta ahora con el respaldo y el apoyo de la empresa de material deportivo, brilla gracias a un modelo único contrastado a base de grandes resultados.

Uno de los éxitos más importantes de la escuadra gala lo cosechó el pasado año en La Vuelta, cuando su jefe de filas por aquel entonces, Ben O'Connor, finalizó en la segunda posición de la clasificación general. En aquella edición, además, el australiano vistió el maillot de líder durante 13 jornadas y se llevó el triunfo parcial en la sexta etapa con final en la Yunquera.

EL ESPAÑOL pudo vivir, desde dentro, cómo se gestó y se gestionó este notable éxito en una Vuelta Ciclista a España de gran recuerdo para el equipo francés. Ahora, doce meses después, este medio ha tenido la oportunidad de volver a subirse al coche del Decathlon para seguir con la escuadra una carrera que está siendo noticia por diversos motivos, alguno de ellos ajenos a la competición.

Sin embargo, el equipo Decathlon continúa en la prueba ajeno a todo e intentando centrar sus esfuerzos en sus dos principales cometidos. Por un lado, buscar una victoria de etapa desde la fuga con corredores como Bruno Armirail. Y por otro, velar por los intereses en la clasificación general de su nuevo líder, Felix Gall.

El austriaco se encuentra corriendo su segunda Vuelta a España tras la disputada en 2024, en la que estuvo peleando por el Top10 hasta la parte final. Sin embargo, Felix ha acudido a la presente edición de la ronda española con ánimos renovados y, sobre todo, con una motivación extra: la que le aporta ser el líder único y todopoderoso de la escuadra que dirige Dominique Serieys.

El menudo escalador de la formación gala está realizando una temporada formidable, la de su gran confirmación. Tras la quinta posición conseguida en el Tour de los Alpes, los resultados han ido llegando para terminar de confirmar la brillante progresión que todos auguraban.

Después, rozó el podio en el Tour de Suiza y consiguió su mejor resultado en el Tour de Francia con una brillante quinta posición a la estela de dos monstruos como Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard. Motivado por este gran desempeño, aceptó el reto de doblar las dos grandes, como ya hizo en 2024, y se ha presentado en una Vuelta en la que está brillando con luz propia con el objetivo, y el sueño, de volar alto y hacer una gran clasificación general. Y desde allí ha atendido a EL ESPAÑOL.

La consagración de Felix Gall

Y es que Felix Gall está siendo uno de los nombres propios de La Vuelta, una carrera que ha preparado con mucho mimo: "Estoy bastante bien. Hice el Tour de Francia y después una concentración en altitud". Con esta gran puesta a punto se presentó en la salida de Turín, pero también con la sospecha de que el inicio sería complicado.

"Siempre es un poco especial hacer una segunda gran vuelta. Estuve bastante cansado los primeros días, pero luego, creo que a partir de la etapa cuatro o cinco me empecé a sentir mejor". Aún así, rampas como las de Larra Belagua o las del Vivero le han seguido generando algún problema.

"Estaba un poco bloqueado, pero fue por el día de descanso". Gall confía en seguir con su progresión y es que, por inhumano que parezca, es de esos pocos elegidos que crece a medida que acumula esfuerzos, tal y como confesaba a EL ESPAÑOL desde el autobús del equipo Decathlon.

"Cuando comienzas una gran vuelta, a veces quieres estar demasiado fresco y el cuerpo casi se apaga, está en modo relajado y entonces necesitas unos días para despertarlo". Y vaya que si lo ha despertado.

Felix Gall durante un ataque en solitario. Redes Sociales

Su gran día en esta Vuelta, hasta el momento, llegó en la exigente etapa con final en Valdezcaray, donde firmó en una meritoria cuarta posición que le aupó hasta el Top5 de la general. Y es que intentar lograr un buen puesto en la tabla es claramente su objetivo. "Vengo a la general, sí. Veremos qué es posible. Tal vez, sería súper bueno un Top5".

Sin embargo, el austriaco reconoce que una victoria de etapa también le tienta y le hace dudar sobre su objetivo. "Bueno, depende. En el Tour dije realmente que quería la general. Es lo más importante. Aquí supongo que ganar una etapa más un Top5 también estaría súper bien, pero sí, es difícil decir".

Gall demuestra con su mirada y con su carácter distendido estar en España mucho más tranquilo que en Francia, ya que en la Grand Boucle todo está marcado por un halo de nerviosismo y presión casi inexplicable.

Además, las ya famosas cuestas imposibles de La Vuelta son mucho más de su agrado: "Para mí creo que el recorrido de la Vuelta me favorece mucho más. También se corre de manera diferente. Está haciendo un poco menos de calor, pero los finales son más explosivos".

"En general, hay menos estrés antes, después y durante la carrera", explica Gall entre risas. "Es un poco menos loco, sabes, es más agradable". Y es que a pesar de que le gusta la presión, reconoce que en La Vuelta se ve todo de otro color. Incluso aunque el pelotón transmita que este año está habiendo un nerviosismo especial.

"Es solo mi segunda Vuelta, así que no diría que es más nerviosa comparado con el año pasado. Pero seguro que es mucho menos nerviosa que el Tour de Francia, eso lo sé". No hay duda de que Gall está suelto y confiado en sus piernas.

El austriaco se encuentra de celebración, ya que tras la salida de O'Connor, los altos mandos del Decathlon AG2R La Mondiale le entregaron las llaves del equipo y él está respondiendo con creces. "Ya en el Tour fue así y también en otras carreras. Así que ahora estoy acostumbrado a este rol y también está bien si vas progresando, si te vuelves más fuerte y más fuerte".

"Entonces sí, está bien tener esta responsabilidad. Creo que tal vez no es tan bueno si no te va bien, si no eres lo suficientemente fuerte, pero si estás bien, es bueno tener ese apoyo del equipo y poder mostrar realmente lo que puedo hacer".

Felix Gall durante la presentación una etapa de La Vuelta. Redes Sociales

Felix Gall recibió una responsabilidad muy importante y está cumpliendo. Por ello, la formación gala confía en él para edificar sobre su talento el futuro de un equipo llamado a pelear con los más grandes. "Llevo ya unos años en este equipo y creo que he visto ya mucho progreso. Se está volviendo más moderno, diría yo, y estamos progresando mucho, es genial ser parte de esto".

Y es que una de las grandes señas de identidad del Decathlon, una vez ha conseguido consagrarse en la élite, es seguir creciendo. "Es súper bueno. Ahora tenemos a Decathlon, sí, no solo como patrocinador sino como socio, también Van Rysel y Swiss. Se nota que realmente están empujando para que tengamos lo mejor, sin compromisos".

Ahora, Decathlon busca éxitos en La Vuelta. Pero el reto real es seguir escalando peldaños para presentar batalla a equipos con presupuestos astronómicos, tal y como demuestran la llegada de corredores como Paul Seixas y Leo Bisiaux: "También es un proyecto a largo plazo, así que eso está muy bien".