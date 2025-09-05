Serán 202,7 km entre Cabezón de la Sal y el Alto del Angliru, con casi 4.000 metros de desnivel acumulado, donde se incluyen varios puertos encadenados antes de la brutal ascensión final.

El trazado es de auténtica alta montaña. Tras un inicio quebrado, el menú incluye ascensiones como La Mosquitera (2ª categoría), La Colladiella (1ª categoría) y, finalmente, la mítica subida al Alto del Angliru (Categoría Especial), con sus 12,5 km al 9,8% y rampas que superan el 20%.

Un terreno perfecto para que los favoritos a la general midan fuerzas antes del fin de semana de montaña que aún queda por delante.