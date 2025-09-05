Detenidas doce personas por cortar el paso de La Vuelta por el Angliru en una protesta contra el equipo israelí

Un grupo de personas se manifiesta contra el equipo israelí durante la etapa de este viernes. Reuters

La Guardia Civil ha detenido este viernes a doce personas por un delito de desordenes públicos por detener la marcha de los ciclistas en el inicio de la subida al Angliru durante la decimotercera etapa de la Vuelta, en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Según ha informado el Instituto Armado, en torno a las 16:20 horas, tres ciclistas que iban escapados del pelotón e iniciaban la subida se vieron sorprendidos por un grupo de doce personas que, de forma súbita, irrumpieron en la carretera y la cortaron.

Los manifestantes colocaron en la vía una pancarta que era sostenida por seis de ellos, mientras que el resto se encadenaron entre sí.

La transmisión de La Vuelta mostró la imagen de los escapados, que tenían unos 3 minutos de ventaja sobre el grupo principal, pero apenas pudo verse al grupo de 12 personas.

Esta situación obligó a que los corredores tuvieran que detener su marcha durante medio minuto, si bien la carrera continuó de inmediato debido a la rápida actuación de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Grupo Rural de Seguridad que conforman la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial que acompaña a La Vuelta.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.