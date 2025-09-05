Almeida se lleva la etapa reina de La Vuelta tras conquistar el Angliru en una nueva jornada de protestas contra Israel

Joao Almeida se impone a Jonas Vingegaard en un duelo espectacular en el Angliru. EFE EFE

El portugués João Almeida (UAE) se ha impuesto en la etapa reina de La Vuelta entre Cabezón de la Sal y el mítico Angliru de este viernes, aunque su victoria no ha alterado la clasificación general.

El maillot rojo, Jonas Vingegaard, cruzó la línea de meta a rueda del luso y resistió una escalada formidable del corredor del conjunto emiratí, que ya suma seis triunfos en esta edición de La Vuelta.

Más allá de lo deportivo, la etapa comenzó con una cacerolada contra la participación del equipo Israel-Premier Tech y, a 12 kilómetros de meta, un grupo de manifestantes volvió a paralizar la carrera cuando los fugados iban a iniciar su ascenso al Angliru.

La exhibición de Almeida aboca a La Vuelta a un mano a mano entre los dos grandes favoritos. El luso recorta unos segundos gracias a la bonificación y se queda a 46" de Vingegaard.

También sirvió para ampliar la maldición del Angliru. Nunca un maillot rojo ha ganado en la cima del coloso asturiano. Ya en la meta, Vingegaard reconoció su decepción por no romper esta mala racha, aunque reconoció que hoy Almeida había sido "el más fuerte".

El británico Tom Pidcock queda a 2' 18" del maillot rojo y el gran beneficiado es Jai Hindley (Red Bull), tercero en el Angliru y nuevo candidato al podio (a 3' del liderato pero a solo 42" de Pidcock).

El italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), uno de los que partía como aspirantes al podio, se cae al 8º puesto de la general y queda a 2' 36" de su anhelado tercer escalón.

La etapa

La etapa reina no decepcionó, con un duelo por todo lo alto en el puerto más duro del ciclismo español entre los corredores más fuertes de la Vuelta. Almeida asumió la mayor parte del esfuerzo con Vingegaard a rueda, sin dar un solo relevo, pero logró una victoria bien merecida.

Cabezón de la Sal despidió al pelotón en la jornada más esperada de la Vuelta y la carrera empezó con una cacerolada para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech.

Ritmo infernal de inicio, a una media de 49,2 km/hora en las 3 primeras horas de carrera. La estampida general derivó en una fuga de 25 hombres.

Poco a poco, muchos de los fugados que fueron descolgándose en los ascensos al Alto de la Mozqueta y el Cordal, teloneros del Angliru.

En la resistencia, Bob Jungels y Jefferson Cepeda cazaron al kazajo Vinokourov bajo la estrecha vigilancia de un pelotón que se acercaba cada vez más. Cuando estaban a punto de empezar a subir el Angliru se produjo un parón de 30" por una nueva protesta contra el equipo israelí.

La sexta del UAE

Tras el incidente, la hora de la verdad. El momentazo de la etapa y tal vez de la Vuelta. La leyenda del Angliru (Especial, 12,4 km al 9,7) con sus rampas al 24% como juez supremo.

Cepeda se borró pronto de la fuga. Restaban con más pena que gloria Vinokurov y Jungels. Por detrás el pelotón se redujo a 14 unidades que rodaban al ritmo Jay Vine, gregario de lujo del UAE, jugando cartas para Almeida.

Exprimido Vine, tomó el relevo el austríaco Grossschartner en la estrategia del UAE. Se barruntaba la tormenta definitiva. En el tramo de Les Cabanes, al 20% de pendiente, claudicó Jungels ante Vingegaard, Almeida, Kuss y Hindley.

Almeida, en inferioridad numérica ante dos hombres del Visma, tomó la iniciativa. Arrancó con fuerza, se llevó a Vingegaard pegado a rueda y comenzó un despliegue descomunal de esfuerzo y sacrificio.

Ritmo alto en la estrecha carretera plagada de público. Almeida y Vingegaard se abrían paso entre la multitud. El dúo de cabeza "volaba", otros subían haciendo eses, pegando "chepazos", imposible avanzar. Subir sobre la bici ya es un logro en este puerto.

Y juntos llegaron a 500 metros de la cima. Atacó Almeida, trató de adelantar Vingegaard, pero ni había espacio para la maniobra ni fuerzas para lograr un sueño que anhelaba el maillot rojo. Almeida se estrenó en la Vuelta con su victoria profesional número 23 y la sexta de su equipo en la presente edición.

La 14ª, en la Farrapona

Este sábado, la decimocuarta etapa llevará al pelotón desde Avilés al Alto de La Farrapona, con un recorrido de 135,9 km. Segundo asalto de la montaña asturiana con máximo interés en los 3 puertos del trayecto.

Poco antes del ecuador de la carrera el pelotón ascenderá el Alto del Tenebredo (3a, 5,8 km al 6,5), para seguir con el Puerto de San Lorenzo (1a, 10,1 km al 8,5) y finalizar en la meta de La Farrapona, junto a los Lagos de Somiedom tras 16,9 km de subida al 5,9, con pendientes máximas del 13.