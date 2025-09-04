Ayuso se impone a Romo en Los Corrales de Buelna y suma la segunda victoria de etapa española en La Vuelta

Juan Ayuso se ha impuesto a Javier Romo en el duelo español por la victoria de la 12ª etapa entre Laredo y Los Corrales de Buelna.

El corredor de UAE suma su segundo triunfo de etapa en la presente edición de la ronda española (la quinta de su equipo) y vuelve a redimirse una vez descartada su lucha por la general.

De nuevo, la etapa contó con la presencia de manifestantes contrarios a la participación del equipo Israel-Premier Tech, aunque no de manera tan intensa como lo vivido este miércoles en Bilbao.

Juan Ayuso frustra a Javi Romo al esprint en Los Corrales de Buelna y suma su segunda victoria de etapa en @lavuelta en una nueva fuga.



Ayuso y Romo protagonizaron una fuga en conjunta a 25 kilómetros de la etapa. Pasada la ascensión al Collada de Brenes, el grupo de perseguidores no lograron atraparlos y el desenlace de la etapa quedaba a expensas de un mano a mano entre los dos españoles.

En el último kilómetro, Romo trató de anticiparse y atacar a su rival, pero Ayuso se mostró más fuerte en los metros finales para imponerse con superioridad al sprint.

El grupo de favoritos entró al unísono a meta en una jornada sin grandes cambios en la general, donde Jonas Vingegaard sigue comandando la clasificación con 50" de ventaja sobre Joao Almeida.

Por detrás, el británico Tom Pidcock (a 56") y el noruego Torstein Traeen (1' 06") cierran la terna de aspirantes. El italiano Giulio Ciccone sigue a 2' 33" después de reducir sus opciones de pelear el podio en la última semana.

