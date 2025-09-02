Juan Ayuso estalla contra el UAE tras anunciar su salida: "Quieren dañar mi imagen, es una dictadura"

Hay 'caso Ayuso' en el pelotón. El ciclista español fue el protagonista del día en la jornada de descanso de La Vuelta tras el anuncio de su marcha del UAE Team. A partir de 2026 correrá en Lidl-Trek, otro de los equipos más fuertes. El desenlace, sin embargo, no ha sido de color rosa.

Juan Ayuso se paró este martes ante los medios que se encontraban en la salida de la décima etapa de La Vuelta. Había expectación por lo que tenía que decir, y no decepcionó. Denunció públicamente la actitud del UAE con él en cuanto a su salida: "No entiendo por qué hizo el comunicado sin avisar".

"Quieren dañar mi imagen. He sufrido una falta de respeto tras otra por parte de la dirección del equipo. Ha sido una dictadura", siguió el ciclista de Jávea, cuya despedida del UAE se ejecutará a final de temporada.

Ayuso desentrañó la cronología de una jornada movida para él: "El comunicado salió en torno a las 19.00. Habíamos acordado que se haría público al acabar La Vuelta. Que saliera ayer es una pregunta que tenéis que hacer a ellos, y por qué tan repentino y sin previo aviso".

"Lo han hecho para intentar hacer daño a mi imagen", quiso recalcar. "Ellos hablan de valores y unión, y aprovecharon unas palabras desafortunadas de [Joao] Almeida", añadió en referencia a la crítica del portugués cuando reclamó tras la novena etapa haber echado "un poco de menos a mis compañeros". "Ninguno estuvo conmigo en el final", dijo Almeida.

🚴‍♂️ Juan Ayuso habla sobre su salida de UAE (@TeamEmiratesUAE)



❌ "No estoy de acuerdo con el comunicado del equipo"



😠 "Hemos intentado salir bien, pero parece que no se puede cuando es una, más bien, una dictadura"



📹 @danielampuero #VueltaRTVE2s pic.twitter.com/KYiynVTY7N — RNE Deportes (@RNE_Deportes) September 2, 2025

"He hablado con Joao y me ha pedido disculpas. Está de acuerdo un poco con lo que pasó. Yo quiero ayudar. Ayer no estaba bien y él lo ha entendido", contó Ayuso para poner en contexto los siguientes movimientos que se produjeron en esa otra polémica.

Ayuso terminó de desahogarse en los micrófonos: "Cuando es una falta de respeto una tras otra por parte de la dirección del equipo se hace difícil. Por respeto a mis compañeros me gustaría terminar bien porque he estado bien con ellos. El año que viene será un nuevo comienzo. Ya lo sabéis vosotros. El año que viene será un nuevo comienzo y estoy contento".

Ayuso en La Vuelta

La primera semana de La Vuelta fue una montaña rusa para Juan Ayuso. La sexta etapa, con final en Pal (Andorra), fue un batacazo al quedar 11 minutos y 51 segundos por detrás del ganador, Jay Vine. Aún así, se repuso en la siguiente jornada con una victoria en el Cerler.

Tras el descanso del lunes, Ayuso arrancó la segunda semana de La Vuelta con un puesto 49 en la clasificación general. Con una diferencia de más de 32 minutos respecto al líder, el ciclista valenciano está muy lejos de aspirar a luchar por algo importante en la carrera.