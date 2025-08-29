Ayuso encuentra su redención al conquistar la 7ª etapa de La Vuelta en Cerler y Træen sigue líder por delante de Vingegaard

El ciclista español Juan Ayuso (UAE) ha conquistado este viernes la 7ª etapa de La Vuelta, entre Andorra la Vella y la estación de Cerler (Huesca) tras protagonizar una fuga en solitario en los kilómetros finales.

El corredor, que llegaba como gran esperanza del ciclismo español de cara a conquistar La Vuelta, encuentra así su redención tras su colapso en la etapa de este jueves, en la que sus opciones a la general se desvanecieron tras encontrarse sin fuerzas y perder más de diez minutos sobre los favoritos.

Con la 15ª victoria de etapa de su carrera, Ayuso logra redimirse y demostrar su carácter competitivo en una Vuelta en la que seguirá siendo clave como gregario de su compañero Joao Almeida. Es la primera victoria española en la presente edición.

La general no sufrió grandes cambios. El noruego Torstein Træen (Bahrain-Victorious) sigue líder por delante de los tres grandes aspirantes al maillot rojo en Madrid: el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), segundo a 2'33", el portugués Joao Almeida (UAE), tercero a 2'41", y el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), cuarto a 2'42".

