El UAE de Juan Ayuso gana la 'crono' por equipos en Figueres, pero Vingegaard recupera el maillot rojo por ocho segundos

El UAE-Team Emirates liderado por Juan Ayuso se ha impuesto este miércoles en la contrarreloj por equipos en Figueres correspondiente a la 5ª etapa de La Vuelta a España 2025.

El equipo emiratí finalizó la etapa con una marca de 25 minutos y 26 segundos, por delante del Visma de Jonas Vingegaard (+8") y el Lidl-Trek de Giulio Ciccone (+9").

Con este resultado, Vingegaard recupera el maillot rojo de la Vuelta, en manos de un David Gaudu al que solo le ha durado 24 horas. Ayuso, gran esperanza del ciclismo español, rozó el liderato y se quedó con la miel en los labios, pero gracias a la victoria de su equipo, pasa a ser segundo en la general a 8" de Vingegaard.

La etapa ha estado marcada por la protesta de un grupo de manifestantes que han bloqueado el paso del equipo Israel-Premier Tech ataviados con banderas de Palestina para protestar por la participación del conjunto israelí en la ronda española.

El UAE animó la Vuelta, que entrará en los puertos andorranos con Ayuso y Almeida a 8" de Vingegaard. Empate técnico antes del primer gran examen de los favoritos.

El francés Gaudu no pudo resistir ante los grandes buques de la crono y bajó del liderato al sexto puesto, a 16". Cierra el top 10 el colombiano Egan Bernal a 22".

La primera referencia importante de la crono la marcó el Lidl-Trek con un tiempo de 25.53 minutos, a una media elevada de 56,6 km/h, a pesar de que la formación estadounidense perdió al español Carlos Verona, que se salió en una curva.

Fueron saliendo los equipos en la modalidad que se disputaba por decimoséptima ocasión en la Vuelta en lo que va de siglo, mientras que en el Tour se ha disputado 11 veces y en el Giro 10.

El Movistar, en una buena crono, cumplió a 8 segundos del Trek, mejorando incluso en un segundo la marca del Ineos de Egan Bernal, alejado de su condición de candidato al triunfo.

Se acercaba la lucha por la general. El Red Bull Bora tuvo un sobresalto notable con una aparatosa caída de Matteo Sobrero. Aún así, el equipo alemán llegó a solo 3 segundos del Lidl.

Ayuso anima la Vuelta

Ya rodaban todos los equipos por las carreteras próximas a Figueres con la salida del Groupama del líder David Gaudu.

El Lidl aguardaba con todos sus efectivos en la "sala de espera", donde sufren con la pantalla de televisión delante los ganadores provisionales de la crono. El grupo de Pedersen y Ciccone se levantó de la zona noble ante la irrupción del UAE, que pulverizó el mejor registro por 9 segundos.

Lanzada por Juan Ayuso, la escuadra emiratí dio un golpe sobre la mesa con un tiempo de 25.26 minutos, volando a una media de 56,8 km/h. El español se ponía de líder provisional de la Vuelta, pero aún debía llegar a meta el Visma de Vingegaard.

El equipo UAE, ganador de la contrarreloj de este miércoles. EFE EFE

Ayuso debía recortarle 16 segundos al danés, pero el grupo de Vingegaard entró en meta a 8" del UAE (25.34).

No habría maillot rojo para la gran esperanza española, sino que lo iba a recuperar el gran favorito a la victoria final. No obstante, la conclusión iba a ser que el equipo de Ayuso y Almeida dejaría la general más apretada en vísperas de la primera gran cita de montaña en Andorra.

No pudo retener el maillot rojo el francés David Gaudu, ya que el Groupama marcó el noveno tiempo a 24 segundos del UAE. El ciclista galo fue rey por un día. Vingegaard se volvió a colocar la corona. Ahora, la montaña toma la palabra.

Andorra, primera batalla

Esta jueves se disputará la sexta etapa, entre Olot y Pal Andorra, de 170,3 km. Primera gran cita de montaña con puertos de entidad donde deben medirse los hombres de la general.

Cuatro dificultades en el menú: para empezar la Collada de Santigosa (3a, 11,4 km al 4,1 por ciento), seguido de la Collada de Toses (1a, 24,3 km al 3,5), el Alto de la Comella (2a, 4,2 km al 8) y el ascenso final a meta de 9,6 km al 8%.