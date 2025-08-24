Jonas Vingegaard conquista la 2ª etapa de La Vuelta tras sufrir una caída y se hace con el maillot rojo por milímetros

Jonas Vingegaard se ha impuesto en la 2ª etapa (Alba-Limone Piamonte) de La Vuelta 2025 tras un intenso mano a mano con el italiano Giulio Ciccone, el francés David Gaudu y el colombiano Egan Bernal en los metros finales.

A unos 26 kilómetros del final, se produjo una caída multitudinaria al paso por una rotonda que acabó con varios corredores en el suelo, con Vingegaard entre ellos. El danés se hizo un corte, pero se reincorporó sin problemas al pelotón e hizo gestos tranquilizadores sobre su estado.

El Visma se recompuso y Vingegaard participó en la pugna entre varios de los favoritos en los últimos 300 metros, finalmente decidida por milímetros. Con este resultado, el gran favorito para conquistar La Vuelta se hace con el maillot rojo en el segundo día de competición.

El que se llevó la peor parte en la caída fue su compañero Axel Zingle. El francés se hizo mucho daño en la caída y rompió a llorar por sus problemas en el hombro. Parecía que iba a abandonar, pero tras unos minutos siendo atendido en la ambulancia, ha continuado en carrera.

Gracias a la bonificación, el danés es el nuevo líder con cuatro segundos de ventaja sobre Ciccone, seis sobre Gaudu y diez sobre Bernal. Juan Ayuso se queda a 12".

La etapa estuvo marcada por la aparición de la lluvia y su principal atractivo estuvo en la pequeña ascensión final en el Limone Piemonte , que sirvió para neutralizar a los fugados y para que los equipos más fuertes impusieran su ritmo.

Caída en la cabeza del pelotón: afectados casi todos los Visma (incluido Vingegaard) y Pidcock.



🇫🇷Axel Zingle se ha llevado la peor parte, pero continua en carrera.



🔴Sigue la etapa en @la2_tve



— Teledeporte (@teledeporte) August 24, 2025

A 600 metros de meta, el conjunto Red Bull, el Visma, el INEOS o el Lidl-Trek marcaron territorio y colocaron a sus líderes en disposición de intentar la victoria de etapa.

Marc Soler lanzó un ataque lejano, pero se quedó sin fuerzas y el final se convirtió en un mano a mano entre varios de los favoritos a la general.

Ciccone lo tuvo en su mano durante muchos metros, pero Vingegaard llegó más fuerte al final y lo adelantó por milímetros.

Hizo falta photo finish para dirimir su pugna, pero finalmente la etapa le ha salido redonda a un Vingegaard que una hora antes se llevó un buen susto con la caída. Con una ventaja mínima en la general, su golpe de autoridad es, sobre todo, simbólico.

El danés partía como gran favorito a La Vuelta y ha querido hacerse con el rojo desde el inicio. La duda es si alguien podrá arrebatárselo.

La etapa

Se guardó un minuto de silencio en la salida de Alba por la muerte el pasado sábado del ciclista júnior Iván Meléndez en la Vuelta a la Ribera del Duero.

Con la emoción en el cuerpo se abrió la ruta hacia una jornada "unipuerto" con la primera meta en alto de la edición del 90 cumpleaños de la ronda.

Inicio con buen sabor, con excelentes perspectivas para los tres fugados en los primeros kms: Glivar (Alpecin), Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y Slock (Lotto), un trío de animosos debutantes dispuestos a luchar contra la lógica, a quienes se unió más tarde el asturiano Sinuhé Fernández.

Rápida marcha, 45,5 km en la primera hora. De la persecución se encargó el Q36.5, síntoma de las intenciones de triunfo del británico Tom Pidcock en Limone. Alpecin aceptó ante las nulas opciones de mantener la roja de Philipsen, y los favoritos circulaban a la espera de los últimos 10 km, señalada como la zona de los palos.

Camino de la estación de esquí de Limone Piemonte se desencadenó el diluvio. A 50km de meta aún resistían Glivar, Otruba y Slock, y Fernández decidió esperar al pelotón que rodaba bajo la lluvia a 2 minutos. La carretera resbaladiza se cobró la primera víctima. El francés Guillaume Martin abandonó tras sufrir una fea caída.

Tras la caída masiva que afectó a Vingegaard, entre otros, el pelotón principal esperó a los afectados por el accidente, mientras que el Q36.5 insistía en reducir la renta de los rebeldes con Azparren como locomotora casi toda el día.

Vingegaard levanta el puño tras la victoria. EFE EFE

Finalmente el trío de cabeza sacó la bandera blanca después de 150 km de protagonismo, poco después de iniciarse el ascenso que desembocaba a 1.400 metros de altura, donde Garzelli se impuso en el Giro 2002 un día antes de ser descalificado por dopaje.

Recta final

Limone Piamonte, un puerto exigente segunda no presentaba gran dureza, con una media del 5,1 por ciento de media, pero los últimos 2.000 metros superaban el 10. En la parte más tendida el Visma colocó en cabeza a la guardia de Vingegaard. Eran momentos de marcaje entre los equipos de los candidatos a la gloria.

No hubo ataques, ningún equipo quemó las naves por su líder, pero el Lidl Trek tensó en cabeza para abrir el camino a Ciccone, en día marcado, en su país y ante su afición. Visma no permitió alegrías y llevó en volandas a Vingegaard hasta las primeras posiciones.

🚴‍♂️Jonas Vingegaard gana la etapa 2, en lo alto del Limone Piamonte, y se enfunda el maillot de líder de la Vuelta 2025.



— Teledeporte (@teledeporte) August 24, 2025

En la parte más empinada quedaron al frente los elegidos. Marc Soler atacó a 550 metros de la cima, pero el catalán no pudo dar continuidad a la iniciativa.

Lidl se jugó la carta ganadora con Bagioli de lanzador para Ciccone. El ciclista transalpino apretó los dientes ante el último y brutal repecho, se puso en cabeza, pero la respuesta de Vingegaard no tardó en producirse.

El danés se puso a rueda de Ciccone, parecía que iba a ceder, pero en los últimos metros apareció en la nublada cima para lograr la victoria y el maillot rojo. Tercer triunfo de Vingegaard en la Vuelta. Y primer aviso del doble ganador del Tour, del jefe del pelotón mundial en ausencia del esloveno Tadej Pogacar.

Etapa 3

Este lunes se abre la semana con la disputa de la tercera etapa, entre San Maurizio Canavese y Ceres, de 134,6 km. Jornada de media montaña, también con meta al final de un ascenso de 2,6 km al 3,6 por ciento.

Antes, aparte de un perfil ondulado desde la salida, habrá que superar en mitad del trayecto el Issiglio, un segunda de 5,5 km al 6,5. ¿Escapada o los favoritos a escena?. La respuesta será el aliciente del día.