Lisboa inaugura una Vuelta cargada de alternativas en la que Roglic oposita a histórico

Who's out there? 👀 It's the @TeamEmiratesUAE team with @JooAlmeida98 and starting in Portugal 😉🇵🇹



¿Quién anda ahí? 👀Es el equipo UAE Team Emirates con Joao Almeida y empezando en Portugal 😉🇵🇹#LaVuelta pic.twitter.com/g9bgpl9MU0