Cambios de color, ediciones especiales y un diseño único: la historia de los maillots de La Vuelta

⛰️ @DarioCataldo knows well what it is like to climb the Cuitu Negru 🗣️"I can't say if my memories are of joy or of how hard it was"



⛰️ @DarioCataldo sabe bien lo que es subir el Cuitu Negru 🗣️ “No sabría decir si mis recuerdos son de alegría o de lo duro que fue”@loterias_es pic.twitter.com/9VgLpHahNv