Así se hacen los maillots oficiales de La Vuelta: "Hacemos 300 búsquedas sobre cada etapa"

👀Find out the @SANTINI_SMS commemorative kits inspired by the most emblematic stages of #LaVuelta24! 🚴‍♂️👕



👀¡Descubre los kits conmemorativos de @SANTINI_SMS inspirados en las etapas más emblemáticas de #LaVuelta24! 🚴‍♂️👕 pic.twitter.com/h6Q0Gc0M74