'Velvet Colección', la nueva producción de Movistar+, ya tiene nuevo galán

Estamos a finales de los años 60, concretamente en 1967, justo cinco años después de que Ana (Paula Echevarría) y Alberto (Miguel Ángel Silvestre) decidieran mudarse a Nueva York junto a su hijo y empezar una nueva vida. Y, aunque su historia de amor ya no será el eje central de estos diez nuevos capítulos, Velvet sí seguirá siendo una prioridad para ellos y Ana aparecerá, de forma esporádica, para seguir liderando la compañía (aunque sea en la distancia).

Las galerías Velvet se han convertido en todo un referente de moda e innovación en todo el país, y se preparan para dar el salto al extranjero. El primer paso es probar el éxito de su fórmula en otra gran ciudad: Barcelona. Así, la reconocida marca que ya consiguió cambiar la Alta Costura por el prêt-à-porter en las pasadas temporadas, se convierte en Velvet Colección, dando un paso más en su revolucionario modelo de negocio con su primera franquicia en un prestigioso edificio del Paseo de Gracia en la ciudad condal.

Mónica Cruz desplegará su arte para dar vida a Carmela.

Gracias al dinero de un importante inversor, Eduard Godó (interpretado por Imanol Arias, uno de los nuevos fichajes de la serie), empieza una nueva aventura para la famosa galería. Precisamente es el hijo de Imanol Arias, Fernando Guallar, quien nos desvela algunos de los entresijos de esta nueva temporada con muchas caras nuevas, sí, pero con toda la esencia de la marca Velvet. Ya puedes disfrutar de ella los viernes en el servicio Bajo Demanda de Movistar+ y los domingos en #0, canal exclusivo de Movistar+.

FERNANDO GUALLAR, EL NUEVO GALÁN

Guallar, que está llamado a convertirse en el nuevo galán de la serie, se considera un sucesor y no el sustituto de Miguel Ángel Silvestre, a quien considera irremplazable: “la gente me suele preguntar cómo me siento siendo el sustito de Miguel Ángel. Yo me veo más como un sucesor porque creo que Miguel Ángel en Velvet es irremplazable. De hecho, nuestros personajes no tienen nada que ver.”

LA MODA, UN PERSONAJE MÁS

A la vanguardia del diseño, Barcelona se convierte en la ciudad perfecta para contar lo sucedido en España a finales de los años 60 a través del mundo de la moda. Aunque para Guallar “es un momento de la historia que le gusta bastante”, por cómo se cuenta en la serie podría ser tomado como “un periodo atemporal”.

La liberación femenina aparece en prendas como la minifalda y el biquini, que se llevan sin complejos con botas de corte muy alto y pantalones de cintura muy baja. Tendencias marcadas por la mezcla de colores y estampados, las melenas muy cargadas y que prima, por encima de la comodidad, lo visual. Una estética algo alejada de la que Guallar, que dice “no ser un experto en moda”, utiliza en su día a día: “prefiero vestir cómodo y casual”. Por eso, confiesa “hacer caso de lo que le dicen los estilistas” y guiarse por ellos cuando acude algún evento. Y serán muchos, viendo la importancia que irá cobrando su personaje en la serie.

La moda sigue siendo una protagonista más de la serie.

Además, el final de los años 60 es también una época de diversión donde hombres y mujeres llevaban las prendas (demasiado) ajustadas y las plataformas son algo unisex. Un estilo que, aunque no te lo creas, sí podría encajar con este nuevo galán. Al menos, la primera parte: “aún conservo “camisetas de tamaño XS que mi madre se empeña en tirar, pero a las que tengo mucho cariño”. Él no se avergüenza, porque reconoce que “la ropa es también una forma de recordar las diferentes etapas de tu vida”.

EL EQUIPO SE RENUEVA, PERO CONSERVA SU ESENCIA

Fernando Guallar se suma así a un nuevo elenco de actores. Además de los ya veteranos de la televisión Imanol Arias y Adriana Ozores, otros nuevos fichajes femeninos como Marta Torné, Mónica Cruz, Megan Montaner y Andrea Duro, entre otros.

Los nuevos personajes compartirán pantalla con viejos conocidos.

Sin embargo, su esencia continuará, pues se mantiene el mismo equipo de creadores y algunos de los personajes más queridos, como Pedro (Adrián Lastra), Raúl de la Riva (Asier Exteandia), Jonás (Llorenç González), Clara (Marta Hazas), Mateo (Javier Rey), Enrique Otegui (Diego Martín) y Doña Blanca (Aitana Sánchez-Gijón). Paula Echevarría, por su parte, colaborará de forma especial, al igual que hará Pepe Sacristán como Don Emilio.

Velvet Colección, los viernes en el servicio Bajo Demanda de Movistar+ y los domingos en #0, el canal exclusivo de Movistar+.