¿Merece la pena Disney+? Ya lo hemos probado y estas son las claves de la plataforma de moda

Por fin ha llegado. Ya está aquí para salvarnos del aburrimiento, competir contra Netflix y entretener a los hijos de millones de familias durante el encierro por la pandemia de coronavirus. Por supuesto hablamos de Disney+, la plataforma de la compañía que llegó este martes a España con ganas de arrasar en un momento en el que todos consumimos contenido audiovisual desde casa.

Hay muchas cosas que ya se habían ido anunciando, pero otras sólo se descubren trasteando en su aplicación o su página web. En EL ESPAÑOL ya hemos probado Disney+ y os contamos todo lo que debes saber para discernir si quieres unirte a la plataforma de moda.

El catálogo

Lo primero que hay que valorar es el catálogo con el que cuenta, que al final es lo más importante. Y es increíble. Todas las adquisiciones que ha ido haciendo Disney han creado un videoclub lleno de clásicos y películas, pero ojo, de películas y series que ya hemos visto. Están todos los clásicos de Disney, todo Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Todas las películas de Disney.

También todas las series animadas que tenía comprada la casa, desde las clásicas de toda la vida (Patoaventuras o Chip y Chop) a las que habían ido saliendo en Disney Channel. Hannah Montana, las creadas en torno a sus clásicos… muchas. También otras que son de culto como Gárgolas o Phineas y Ferb. Pero que nadie piense que encontrará rarezas. Su catálogo va al grano: es para nostálgicos, fanáticos de la casa, o de alguna de sus franquicias y para familias. De hecho, no encontrarás ninguna película cuya recomendación sea para mayores de 13 años, y eso hace que falte mucho de lo que tiene, porque recordemos que también compró Fox, cuyo catálogo de películas clásicas y adultas es ingente y no está.

Lo que falta

Este es el gran pero de Disney+, el haber decidido que su oferta era para toda la familia, lo que ha dejado fuera a una gran parte del catálogo que tiene. La gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿dónde están las películas de Fox? Para que os hagáis una idea, las películas de la saga X-Men que tienen calificación R, para adultos -Logan y Deadpool- no están, mientras que el resto sí. Una decisión que rompe la narrativa de la propia franquicia. Tampoco están las últimas películas de Spider-Man porque pertenecen a Sony o el primer Iron-Man que es de Paramount.

Lo de su apuesta por menores de 13 años ha hecho que nos quedemos sin títulos como toda la saga de Jungla de Cristal, o La forma del agua, Tres anuncios en las afueras, la franquicia Alien… y muchísimas más. No parece que vayan a estar, y todos los rumores apuntan a que Disney prevé incluirlas en la app de Hulu (que también han comprado) y en la que volcarán su contenido adulto en vez de mezclarlo con la marca blanca para toda la familia que se asocia al ratón Mickey.

Entrada a High School Musical en Disney+

Contenido original

De momento poco, pero muy ambicioso, y con planes y anuncios para convertirse en una potencia. El plato fuerte es The Mandalorian, la serie del universo Star Wars creada por Jon Favreau y que es una maravilla que reinventa la saga con un western divertidísimo y con un personaje que enamorará a todos: Baby Yoda. No es la única serie de la franquicia, ya que se han anunciado otras dos, una sobre Obi Wan Kenobi con Ewan McGregor y otra sobre Cassian Andor, el personaje de Diego Luna en Rogue One. Ambas tendrán que retrasar sus planes por el coronavirus.

El resto de contenidos originales son dedicados a los niños, con la serie de High School Musical y la película de acción real de La dama y el vagabundo. También cortos basados en Toy Story 4 como Forky hace una pregunta (que será una serie en la que el personaje responde cuestiones) y Las aventuras de Bo Peep. Muy interesantes son sus series documentales The imagineering story y Dentro de Disney que intentan bucear en las bambalinas de la empresa. Faltan muchas, entre ellas las grandes apuestas, las series basadas en Marvel: Loki, WandaVision, What if y Falcon y Winter Soldier. Cuando salgan irán sacando músculo y demostrando su poder en el contenido original creando ficción popular que atraiga a más personas.

La app

Como siempre, en Disney, cuidan todo al detalle. Desde el principio todo luce de maravilla y el detalle de que el usuario eliga un avatar basado en uno de sus personajes ha encantado a los fans. Todos están compartiendo la imagen de su perfil con la foto de Yoda, de Simba o de Elsa, de Frozen. El menú principal es intuitivo y fácil. Con dos menús, uno de pantallas que se divide en sus franquicias: Disney, Marvel… y otro arriba que diferencia entre películas, series, originales… La cuenta permita crear hasta cuatro perfiles, ya que puede verse simultáneamente en hasta cuatro dispositivos, por lo que puedes compartirlo con otras tres personas más, y está disponible en diez dispositivos diferentes. Además, tiene la posibilidad de descargar su contenido para verlo sin estar conectado.

También es de destacar la gran cantidad de subtítulos e idiomas disponibles, y la posibilidad de editar los subtítulos y ponerlos en otros colores o tamaños para facilitar su visionado. Es muy útil la posibilidad de hacer listas en la que colocar las películas y series que quieres ver para no tener que buscarlas cada vez. En definitiva, una app completa y que sabe quién es su público objetivo: familias, adolescentes y fans de las franquicias que no se lo piensen, el resto no encontrarán una apuesta tan diversa como otras plataformas.