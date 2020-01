Vox dice no a los Goya: rechaza la invitación para acudir a la ceremonia

Vox no irá a los Goya. Fuentes de la formación política liderada por Santiago Abascal ha confirmado a este periódico que han recibido la invitación de la Academia de Cine, pero que han decidido rechazarla y no irán a la fiesta del cine español que se celebrará en Málaga el próximo 25 de enero.

Una decisión que se enmarca en su política de desprestigio del sector, a los que acusan desde su llegada de partidarios y subvencionados. La previa a la gala del año anterior fue calentada por miembros del partido, que atacaron a la industria y se quejaron de no haber sido invitados. En aquel momento se dejó claro que sólo se invitaba a partidos con representación parlamentaria, algo que Vox no tenía en aquel momento.

Un año después y dos elecciones más tarde, la Academia se tenía que enfrentar al dilema de invitar o no a los miembros de Vox, que podrían aprovechar el acto para soltar sus ataques al cine en caso de que hubieran aceptado la invitación para acudir.

La otra opción sería volver a un sistema más restrictivo de invitaciones a los políticos para evitar que Vox entrara. Esto supondría cambiar las normas e invitar -como se hacía antes- solo al presidente del Gobierno, el ministro de Cultura y autoridades como la directora del ICAA, además del alcalde de Málaga, el presidente de la Comunidad y los concejales de Cultura correspondientes, como se veía la semana pasada en los premios Forqué.

O incluso a los Reyes, que año tras año declinan esta invitación y cuya presencia justificaría que no se hubiera invitado a partidos políticos. Esto evitaría la foto que se ha repetido durante años, con todos los políticos pasando por la alfombra roja, pero también evitaría que la noche del cine español se convirtiera en una batalla campal.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Academia de Cine, que no ha confirmado cuál ha sido su postura respecto a las invitaciones de una ceremonia que se celebra en diez días y no ha comentado las afirmaciones del partido de que ha sido invitado pero ha preferido no ir.