Almodóvar, Amenábar… ¿Quién estará nominado en los Premios Goya?

El lunes la Academia de Cine Española dicta sentencia. Es el día de elegir las que, para ellos, son las mejores películas del año. Atrás se queda la carrera por la nominación, las promociones intensas, la pelea por la taquilla… es hora de reconocer, y este año hay mucho para elegir. Con los Feroz y los Forqué habiendo dado la pauta, es hora de hacer la quiniela y adivinar quiénes estarán nominadas a los Goya.

Este año hay varias candidatas que parecen fijas, pero la Academia suele tener alguna sorpresa preparada y, además, la categoría reina se abre a cinco películas. Este año ese quinto puesto será el más disputado. Los Forqué sólo han elegido cuatro, y los Feroz han demostrado que este año los informadores cinematográficos sí han apostado por otro tipo de cine. Esto es lo que EL ESPAÑOL cree que va a pasar.

Mejor película

Dolor y Gloria: es la gran favorita. El regreso de Pedro Almodóvar a su mejor cine, su película más honesta y un filme redondo. Es la elegida por la Academia para representarnos en los Oscar y en Hollywood acaba de ser elegida por la revista Time como el mejor filme del año. Estará nominada como mejor película y luchará por ser la que tenga más candidaturas, ya que también estará en casi todos los apartados técnicos: fotografía, banda sonora, montaje… A día de hoy es la gran favorita.

Fotograma de Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar.

La trinchera infinita: el trío de directores vascos que triunfó con Handia con 10 premios pero se quedó a las puertas de la gloria al perder el galardón a la Mejor película se encuentra en una situación parecida. Puede arrasar en lo técnico, pero en estos momentos se encuentra buscando dar el sorpasso a la película de Almodóvar.

Mientras dure la guerra: tras el duro revés sufrido por la película en los Feroz, donde no ha conseguido estar nominada a Mejor filme, dirección o guion, es de prever que la Academia saldrá en su rescate. Es un filme para los Goya, académico, grande, que muestra el músculo de la industria y que ha arrasado en taquilla. Será una de las más nominadas y que nadie dude que estará en casi todas las categorías.

O que arde: pocos pensaban en mayo que esta película iba a colarse en unas nominaciones, pero esta joya comenzó su boca a boca desde Cannes y no ha parado de crecer. Es el sleeper de la temporada y ya ha sido reconocida por los Forqué y los Feroz. Si la Academia no se suma a la corriente pro Oliver Laxe, quedará en evidencia por no apostar por el cine más autoral y pequeño. Estos cuatro nombres serán, además, los que con casi toda seguridad consigan la nominación a Mejor dirección.

Antonio de la Torre en La trinchera infinita.

¿Y la quinta? Complicado. Varias quieren ocupar ese puesto. Quien a hierro mata parece la opción más obvia y Los días que vendrán la más difícil. En medio Sorogoyen y Madre y tres óperas primas: La hija de un ladrón, Ventajas de viajar en tren y El hoyo. A Buñuel en el laberinto de las tortugas puede pesarle que todos den por hecho que estará en Película de animación.

Mejor actor:

Antonio Banderas: es su año. Es una de nuestras mayores estrellas, un actor querido, trabajador y que lleva nuestra industria por todo el mundo… y no tiene un Goya. Nunca lo ha ganado, y nunca ha estado mejor. Su nombre suena hasta para los Oscar y la Academia no puede desaprovechar esta oportunidad para premiarle. Por si fueran pocos motivos juega en casa. Un premio para Banderas por Dolor y Gloria en Málaga sería histórico.



Antonio de la Torre: un habitual de las nominaciones que tendrá otra merecida mención por su trabajo en La trinchera infinita. Una interpretación que recae sobre su mirada, sobre sus gestos. Un trabajo complicadísimo que estará, sin duda, reconocido por la Academia.



Karra Elejalde: su Unamuno en Mientras dure la guerra es uno de los personajes del año y el filme un éxito de taquilla. Aunque parecía el favorito, ahora Karra Elejalde es un seguro nominado con ganas de dar la sorpresa. Ya tiene dos premios, pero su candidatura está más que cantada.

¿Y el cuarto? Luis Tosar es un nombre que la Academia suele reconocer, y su trabajo en Quien a hierro mata es más que reivindicable, pero puede que aquí se opte por un nombre diferente, y Carlos Santos por El Crack cero sería una bonita forma de reconocer al filme.

El director Olivier Laxe. EFE

Mejor actriz:

Belén Cuesta: el giro dramático de Belén Cuesta ha enamorado a la crítica y es de suponer que también a los académicos. Está fantástica en La trinchera infinita, y nadie duda que tendrá una nueva candidatura por su emocionante Rosa.

Greta Fernández: ganadora de la Concha de Plata en San Sebastián por La hija de un ladrón, es otra de las que nadie duda que estará en las nominaciones por un personaje que va creciendo hasta llegar a una escena final que corta la respiración.

Marta Nieto: aunque Madre ha dividido a la gente, todos coinciden en que Marta Nieto realiza un trabajo soberbio que ha sido reconocido en el Festival de Cine de Venecia y en el de Sevilla. Ella es el centro del filme, y con esta mención la Academia se encarga de reconocer al filme de Sorogoyen.

Pilar Castro: aunque hay otros nombres pujando por ese cuarto puesto, y Penélope Cruz compite aquí como protagonista, Ventajas de viajar en tren puede dar la sorpresa, y el protagonista de Castro es el trabajo interpretativo más premiable de un reparto muy coral.