Detective Pikachu, la película que enamorará a los más frikis de Pokémon

No es fácil encontrar a una comunidad que lleva años jugando a videojuegos satisfecha cuando su saga favorita es llevada a la gran pantalla. Claro ejemplo de ello son las películas de Resident Evil, Prince of Persia o Silent Hill, las cuales recaudaron millones de dólares pero fueron mal recibidas por parte de los jugadores de videojuegos.

En esta tensa atmósfera de incertidumbre se ha estrenado el viernes 10 de mayo la nueva producción de Warner Bros, Pokémon: Detective Pikachu. El reparto cuenta con actores como Ryan Reynolds, Ken Watanabe y los jóvenes protagonistas Kathryn Newton —quien aparece en la película de Lady Bird y en la serie de HBO Big Little Lies— y Justice Smith —conocido por interpretar a Ezekiel en la producción de Netflix The Get Down—.

Ya no hay Entrenadores Pokémon y tampoco se utilizan las famosas 'pokéballs' para atrapar a los pokémon. La aventura se sitúa en Ryme City, una ciudad futurista en la que tanto humanos como pokémon conviven pacíficamente. De esta forma, no es de extrañar ver a un Squirtle en el cuerpo de bomberos, así como tampoco es inusual ver a un Machamp dirigir el tráfico con sus cuatro brazos. Esa estabilidad pacífica parece peligrar por la aparición de una extraña sustancia, llamada 'R', que vuelve violentos a los pokémon. Todo indica que la desaparición de un detective tiene relación con lo que acontece en Ryme City.

Tráiler de 'Pokémon: Detective Pikachu'.

El joven Tim Goodman, hijo del detective, será quien tome el relevo para atar los cabos de un misterio del que nadie parece saber nada. Tim rechazará la compañía de los pokémon, puesto que son la causa por la que su padre se fue a otra ciudad a vivir. No obstante, no le quedará más remedio que recibir ayuda de las criaturas para resolver el caso. Lo hará junto a un Pikachu irónico que, pese a no tener ningún parecido al de la serie o el videojuego, termina encandilando al público.

Una película para los nostálgicos

Aunque el largometraje no presenta ninguno de los personajes clásicos de la serie ni ofrece una visión que se adecúa a la realidad de los videojuegos, las casi dos horas que dura Detective Pikachu está repleta de guiños a los fans de Pokémon. Al igual que en la película de animación de 1998, se muestra a Mewtwo con una personalidad similar; un pokémon legendario inteligente que, tras haber sido creado a raíz de un experimento humano, los aborrece.

A la izquierda, un fotograma de 'Pokémon: Detective Pikachu' (2019). A la derecha, un fotograma de 'Pokémon: La película' (1998).

Además, a lo largo de la película aparecen diversos pósters de Johto y Sinnoh —regiones de los videojuegos— y se hace referencia a la mítica canción de la serie en un punto clave del desenlace. Entre los pokémon que los seguidores más fieles pueden identificar se encuentran Snorlax, Charizard, Jigglypuff, Cubone y un Psyduck que ayudará, junto a la periodista Lucy Stevens, a solucionar el intrigante caso.