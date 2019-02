El conmovedor discurso del 'campeón' ciego Jesús Vidal: "¡No sabéis lo que habéis hecho!"

Jesús Vidal es uno de los actores que ha emocionado a toda España con su actuación en la película Campeones, de Javier Fesser. Era el primer ciego en optar al Goya a Mejor Actor Revelación y con este galardón ha roto una barrera más de su vida. Pero Vidal ha arrancado un montón de lágrimas más a todos los españoles con su emotivo discurso al recoger su premio.

"Doy las gracias por esos trabajos magníficos que habéis hecho, compañeros. Señores y señoras de la Academia: han distinguido a un actor con discapacidad. ¡No saben lo que han hecho!, se ha arrancado el campeón. "Se me vienen a la mente tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad. Yo venía del teatro y el cine me ha enamorado. Este trabajo representa a mis nueve compañeros. Gracias también a Javier Fesser por hacerme crecer y al equipo de coaching (...) Gracias a arte, sonido, fx y a la gente que me apoyó en mis inicios", ha dicho.

"Ahora me voy a León donde estáis vosotros, mi familia...", ha continuado Vidal. "A mis hermanas, gracias por ser las mejores del mundo, por querer y cuidar tanto a nuestros padres. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero. Don José, mi padre, gracias por haber vivido, por haber luchado tanto por mí, eres la persona con más ternura del planeta sin pretenderlo y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo porque tengo unos padres como vosotros", ha concluido.

Jesús Vidal recoge el Goya a Mejor Actor Revelación

Jesús Vidal tiene sólo un 10% de visión en un ojo. Aprobó la carrera de filología, estudió un máster de periodismo, hizo prácticas en la agencia Efe y luego se formó en arte dramático. En una entrevista con EL ESPAÑOL decía que él no es de rendirse: “Las cosas han ido llegando muy fluidas, y por eso no me he planteado nunca echarme para atrás, cierto es que he tenido que luchar mucho. Llevo mucha lucha detrás. En León iba haciendo una función de teatro por los pueblos. Contrataba a la gente que me llevaba la furgoneta. Y he tenido que luchar y, por eso, ni me he rendido, ni creo que me rinda".

El propio presidente del Gobierno, que se ausentó de los Goya para acudir a un mitin en Zaragoza, se ha rendido al conmovedor discurso de Jesús Vidal: