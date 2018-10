Paco Ramos: “Netflix no se cierra a estrenar en salas”

Netflix mira a España. Lo que al principio parecía un simple flirteo se ha convertido en un noviazgo serio. Tres series, una cuarta anunciada, dos películas y otras dos en preparación lo certifican. Para comandar el barco de las producciones originales en nuestro país, la empresa pescó a uno de los productores más exitosos del cine español de los últimos años. Paco Ramos fichaba este año como Director de Contenidos Originales para España y Latinoamérica, y él es el cerebro que decide dónde ponen la bala.

Su primer estreno, la serie Élite, es atípico. Lo comenzó como productor de Zeta Audiovisual, y lo ha terminado en el otro lado, en el de la plataforma de contenido. Con motivo de su estreno ha atendido a EL ESPAÑOL para hablar de esta segunda apuesta y de la línea de producción en nuestro país.

¿Cómo ha sido comenzar la serie en un lado y terminarla desde el otro?

En élite me he mantenido en los dos sitios, porque me pilló en el periodo de transición y no me podía desligar de una serie ya empezada, pero en el resto de proyectos o los terminé o me desligué. Pero en este he estado en medio del todo, y decidimos, tanto Zeta como Netflix, que tenía que mantener el control.

Élite es una serie para adolescentes, parece que apostáis fuerte por este público.

Sí, es una apuesta fuerte porque hay un publico muy potente, y es que además hemos descubierto que el público adolescente tiene mas facilidad y es más proclive a ver contenido de otros países con más contundencia. Además es que en España se ha dejado de hacer cine y series adolescentes.

En los últimos meses se han acelerado los anuncios de producciones, ¿tiene que ver con su llegada?

No, yo no soy responsable de las cadencias de los lanzamientos de los proyectos, pero el equipo de prensa tiene una estrategia para no anular mensajes… y tampoco nos gusta anunciarlo cuando ya está cerca la producción y se corre la voz con otras versiones, con el casting incorrecto o con la información de forma imprecisa. Por eso hay que ser organizados.

¿Cómo definiría la línea de producción de Netflix en España?

Series muy potentes localmente, porque la primera de nuestras obsesiones es que en el país de origen funcionen, cuanto más grande es el impacto local, más probabilidades tiene de tener impacto internacional. La universalidad viene de lo específico. Si domesticamos un producto nos damos cuenta de que no funciona. Y luego está la programación de las grandes series que hacemos en inglés, de la que somos el complemento.

Las películas parecen más pequeñas, no hay grandes superproducciones españolas. ¿Es una primera toma de contacto o es la línea a seguir?

No, coincide que son estos tres, aunque la de Sánchez Arévalo no la veo pequeñita, la veo hermosa y enorme. Pero no estamos cerrados a nada. También es verdad que en las películas estamos en una época más iniciática. Pero lo que queremos es más buscar el impacto local. Isabel Coixet o Sánchez Arévalo representa un impacto de marca y una apuesta, decir que no tenemos miedo a nada y que lo mismo hacemos Las chicas del cable que una película de este estilo. Eso es importante.

Viendo el adelante que pusieron en San Sebastián es inevitable pensar que Elisa y Marcela puede ganar premios... pero para eso hay que estrenar en salas. ¿Se hará?

Con cada película tomaremos la decisión que consideremos correcta, y si Elisa y Marcela necesita las salas lo haremos.

¿Entonces Netflix no se cierra a las salas?

No, no se cierra, mira Roma.

¿Pero se estrenará en España?

No lo sé

¿No estrenar en salas no crea un conflicto con los creadores?

No, porque tienen claro desde el principio que no se estrenará en salas, es una decisión que toman con todas las consecuencias… Pero es la conversación de siempre, ¿Elisa y Marcela si se hubiera hecho en los métodos tradicionales de producción podría estar hecha en blanco y negro? Te pregunto.

Las salas de cine siempre han tenido miedo, tenían miedo a Canal+, o a Vía Digital, decían que iban a acabar con el cine

Pues sería difícil, quizás después de ganar el Goya… pero si quieres un tipo de público tienes que ir a las salas.

¿Pero por qué va a llegar mas publico en salas?

Porque mi madre no tiene Neftlix.

Pero tampoco iría a las salas a ver Elisa y Marcela.

Sí, igual que fue a ver La librería.

A lo mejor tu madre sí…

¿Os da miedo reconocer el salto a las salas y que la gente diga, ‘Netflix se ha bajado los pantalones'?

No tiene que ver con eso, hay películas que hacemos con formas habituales de financiación donde solo tenemos la ventana de pago. Mira La enfermedad del domingo, fue a cine y Netflix tiene la ventana de pago. Y muchas más, es una decisión del productor de por dónde quiere llevar la financiación. No paramos de comprar películas donde sólo tenemos la ventana de pago.

Parece que las salas os tengan miedo.

Siempre han tenido miedo, tenían miedo a Canal+, o a Vía Digital, decían que iban a acabar con el cine. Es una resistencia a lo desconocido que tenemos las personas. No creo que haya afectado nada al cine que Netflix compre películas tanto como lo hace Canal+.

Un director español dijo que Netflix estaba acabando con la autoría, que las películas ya pertenecen a Netflix

¿Crees que alguien dice que Roma es una película de Netflix?

No, pero La enfermedad del domingo sí dicen que es de Netflix en vez de Ramón Salazar.

Pero en Netflix lo buscas y sale que es de Ramón Salazar.

Ya, ¿pero no cree que la marca come al creador?

¿Y la de fox no come al creador? Yo creo que no, y hacemos Roma por Alfonso Cuarón, no al revés.

¿Seguirán con su opacidad respecto a los datos o eso cambiará?

No tengo la información, pero de momento no lo valoramos.

¿Muchos dicen que acabarán comprando cines y siendo una major mas?

No tengo la menor idea, te lo prometo.