El cortometraje español 'Matria' gana el gran premio del jurado en Sundance.

El corto español sigue en racha. Hace justo un año el español Juanjo Giménez era nominado al Oscar por TimeCode, y hoy ha sido Matria, del director español Álvaro Gago, el que ha hecho historia al llevarse el gran premio del jurado en la categoría de cortometrajes en el Festival de Cine de Sundance, la cita más importante para las películas independientes de EEUU. Gago (Vigo, 1986) se alzó como vencedor en Sundance gracias a un cortometraje que narra la vida cotidiana de una mujer, con un empleo precario y poca comunicación con su marido, que se refugia en la relación que le une a su hija y a su nieta. Matria es la única presencia española en uno de los certámenes más importantes para la industria del cine.

La organización del certamen detalló hoy que durante el festival se proyectaron 69 cortometrajes, incluido Matria, de los 8.740 que se habían presentado para ser incluidos en el programa. El trabajo de Gago continúa de esta manera un exitoso recorrido por el circuito de festivales ya que, por ejemplo, el año pasado ganó el galardón al mejor cortometraje español en la sección Punto de Encuentro de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), así como el premio del Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo (FICA).

Fundado por el actor y director Robert Redford, el Festival de Sundance es una cita clave para el cine independiente de todo el mundo. La actual edición se está celebrando en estos momentos en Park City, y se espera que de allí salga alguna de las joyas que marcarán el año de estrenos. Sin ir más lejos de aquí salieron filmes que luefo estuvieron nominados al Oscar, como Calle me by your name o Whiplash.