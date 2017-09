Las películas que no te puedes perder este fin de semana

La última cartelera de septiembre llega con películas tan esperadas como Madre!, el thriller psicológico protagonizado por Jennifer Lawrence y Javier Bardem; La cordillera, que convierte a Ricardo Darín en presidente de Argentina; o La llamada, el primer largometraje de "Los Javis".

El polémico thriller psicológico

Dirigida por Darren Aronofsky ("El cisne negro"), "Madre!" muestra la relación entre un poeta maduro que busca inspiración (Javier Bardem) y su joven esposa (Jennifer Lawrence), cuyas vidas cambiarán repentinamente en el momento en que un desconocido (Ed Harris) y su mujer (Michelle Pfeiffer) llama a su puerta. Tras polarizar a la crítica en el festival de Venecia, este esperado thriller psicológico lleva a los cines una serie de personajes complejos que se verán envueltos en un cúmulo de acontecimientos perturbadores dentro de un guion escrito por Aronofsky en tan solo cinco días.

Fotograma de Madre.

Darín, presidente

El actor argentino Ricardo Darín, que ha recogido esta semana el premio Donostia -el máximo reconocimiento del Festival de Cine de San Sebastián- es el protagonista de "La cordillera", un drama de Santiago Mitre que también cuenta en su reparto con los actores Elena Anaya ("La piel que habito"), Érica Rivas ("Relatos Salvajes"), Gerardo Romano ("La fuga") o Paulina García ("Gloria"). En el filme Darín da vida al presidente de Argentina, Hernán Blanco, quien vive un drama político y familiar que le hará enfrentarse a sus demonios internos en un momento en el que también deberá tomar la decisión política más importante de su carrera.

Del teatro al cine

Con un reparto encabezado por las actrices Macarena García, Anna Castillo, Gracia Olayo y Belén Cuesta, esta comedia narra la historia de dos jóvenes que pasan el verano en La Brújula, un campamento de monjas en Segovia, en el que buscan divertirse sin que las hermanas Bernarda y Milagros descubran sus salidas.

Fotograma La llamada.

"La llamada" es la adaptación cinematográfica del musical teatral de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como "Los Javis", quienes debutan como directores de largometraje después de haber dirigido la exitosa serie "Paquita Salas".

Nada es lo que parece

Gente que no es lo que parece y malos que no son tan malos protagonizan la nueva película de Antonio Cuadri, "Operación Concha", una comedia de enredos y maletines cargados de dinero negro que, más que una crítica al engaño, esconde una declaración de amor al mundo del cine. En su reparto, encabezado por Jordi Mollà y Karra Elejalde, también figuran nombres como Unax Ugalde Aitor Merino, Mara Escalante y Barbara Mori. Todos ellos llevan a la gran pantalla una trama en la que un productor de cine sin talento decide aprovechar el Festival de Cine de San Sebastián para engañar a una inversora.

Un documental sobre la familia y la fe religiosa

"Converso" es un documental en el que el cineasta navarro David Arratibel pone el foco en sus propios familiares para intentar comprender cómo se había producido en ellos el proceso de transformación al catolicismo; un tema del que no habían hablado en los seis años transcurridos desde que su hermana María, que negaba la existencia de Dios, empezó a creer en él.

A través de las confesiones de sus familiares e imágenes del día a día, el director ofrece un relato muy personal que le hizo alzarse en la pasada edición del Festival de Málaga con el premio a la mejor dirección documental.

Fotograma Converso.

Desolación, terror y fantasía

Terror y fantasía se funden en esta película del cineasta David Hartman protagonizada por Reggie Bannister ("The Obsidian Curse"), el actor que da vida a un personaje de igual nombre que vaga por el desierto buscando a su amigo Mike, quien está desarrollando poderes psíquicos. En el mismo escenario, El Hombre Alto viaja de pueblo en pueblo convirtiendo a los muertos en su propio ejército y atemorizando a todo aquel que se cruce en su camino.

El pájaro huérfano convertido en héroe

El público infantil encontrará en cartelera esta semana "Amarillito", una película de animación franco-belga que tiene como protagonista a un pájaro amarillo y huérfano que nunca había abandonado su nido. Sin embargo, pronto se convertirá en héroe al unirse a otros pájaros de su especie durante su migración a África. El filme es una adaptación del libro de Nicky Baker, dirigido por Christian De Vita.

Animación familiar

Otra de las propuestas familiares de la cartelera es "Gatos. Un viaje de vuelta a casa", un largometraje de animación que llega desde Japón y que cuenta la historia de Rudolf, un gato negro que se separa de su dueño y que, inesperadamente, se despierta en un camión. Aparecerá en Tokio, donde conoce a Ippai-attena, EL gato jefe al que todos temen y junto al que comenzará su nueva vida.

Fotograma de la película.

Un documental sobre Paul Zinnard

Iván Muñiz dirige el segundo documental que llega a los cines esta semana, "The king of Rock and Roll", una película que sigue los pasos del músico Paul Zinnard -compositor de la canción que da título a la cinta- para mostrar cómo fue el proceso de grabación del disco.