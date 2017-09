Dani Rovira: "Me da vergüenza ser español"

El actor malagueño Dani Rovira ha arremetido hoy contra el país, asegurando que le da "vergüenza" ser español. En Te doy mi palabra (Onda Cero), el protagonista de Ocho apellidos vascos ha criticado que aún se celebren corridas de toros en España y que los políticos no cedan al diálogo sobre el referéndum del 1-O en Cataluña. Él mismo acaba de terminar el rodaje de Superlópez en Barcelona, y asegura que allí "se vive mucho debate y la gente tiene ganas de hablar".

"Todos dan motivos, pero con un civismo que no se da a nivel político, tanto de un lado como de otro. Hay que dialogar, seguro que en punto intermedio hay posibilidad de encuentro", ha alentado el actor. Preguntado por la tauromaquia, Rovira dio un paso adelante y subrayó que su posición es "dar la cara": "Personalmente, con el maltrato animal y la injusticia social, como artista y poseedor de una ventana potente por mi educación y valores es una obligación para intentar cambiar la sociedad", ha lanzado.

Da un poco de vergüencita que fuera nos conozcan por estas cosas, por lo que ocurre en las plazas de toros y en otros festejos

"Los españoles no nos podemos anclar en una tradición de tantos años por el mero hecho de ser una tradición", ha alegado Rovira. Lamenta que España "sea uno de los pocos países de Europa done se celebran este tipo de barbaridades, y da un poco de vergüencita que nos conozcan por estas cosas, por lo que ocurre en las plazas de toros y en otros festejos, y da pena que haya tanta gente que no tenga capacidad de empatía. Somos seres humanos, vamos".