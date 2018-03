El humor de "Ocho apellidos catalanes" arrasa en Cataluña

Luego podrán decir lo que quieran: que no la ven, que no les gusta, que no les interesa, que los chistes no representan la realidad… Pero las cifras están ahí: Ocho apellidos catalanes ha arrasado en toda España y, en concreto, lo ha hecho en Cataluña. La continuación de Ocho apellidos vascos ha recaudado 11 millones de euros y ha sido vista por más de 1,8 millones de espectadores en su primera semana de exhibición, desde el pasado 20 de noviembre.

De esta taquilla, el 26% corresponde a lo recaudado en Cataluña. Además, en esta comunidad autónoma, el filme de Emilio Martínez-Lázaro ha obtenido una media por cine un 30% superior a la media nacional.

El 73% del público

La cinta protagonizada por Clara Lago, Dani Rovira y Karra Elejalde, entre otros es ya la película española más taquillera del año. En su primer fin de semana sumó más 600.000 espectadores y 7,6 millones de euros, convirtiéndose en la novena película más vista del mundo en ese fin de semana, pese a que sólo se había estrenado en España.

El filme ha seguido sumando entradas vendidas a lo largo de la semana hasta alcanzar 11.081.639 euros y 1.809.490 espectadores. Esto supone el 72% de la taquilla y el 73% del público que ha ido al cine desde el pasado viernes.

Gran apertura

La cinta, producida por LaZona y Weather Films AIE para Telecinco Cinema, con colaboración de Mediaset, ya la sexta mejor semana de apertura de la historia en la taquilla española. Además, el miércoles, logró la mejor recaudación de una película en Europa.

Ocho apellidos vascos, la anterior película de la saga de vascos, sevillanos y catalanes, se convirtió en 2014 en la cinta la española más vista y más taquillera de nuestro país: recaudó 56,2 millones de euros y atrajo a los cines a casi 9.5 millones de espectadores, lo que la convirtió además en la tercera película más vista de la historia en España. Estuvo 67 días en el número 1 de la taquilla.