Las fotos más románticas de Alba Silva y Sergio Rico y su receta para la recuperación del futbolista: amor y locura

Casi una semana después de recibir el alta médica, Alba Silva y Sergio Rico (29 años) reparecen en redes sociales, felices y enamorados, revelando la secreta mágica para superar todas las adversidades. El futbolista se va recuperando de las secuelas que le ha dejado el accidente con un caballo sufrido en Huelva el pasado mes de mayo, que le mantuvo más de dos meses hospitalizado, parte de ese tiempo en la UCI.

"He salido, gracias a Dios", decía el 18 de agosto a las puertas del hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Luego añadía: "El cerebro dicen que es inteligente y borra este tipo de sucesos. Ha sido un sueño. Me desperté en el hospital y gracias a Dios he salido". Visiblemente más delgado, el portero del PSG salía por su propio pie, consciente de que todavía le quedaba un camino por delante para el restablecimiento total.

Ahora, su esposa, que ha sido y es su apoyo fundamental, muestra cómo se encuentra con unas románticas imágenes que confirman que con amor todo se consigue. La pareja aparece metida en la piscina de su casa, besándose como dos adolescentes, felices de que la pesadilla haya al fin terminado.

El mensaje que escribe Alba no puede ser más elocuente. Utiliza un juego de palabras para dar los ingredientes con los que han superado el peor momento de sus vidas. "El amor todo lo-cura", dice la joven. Y es precisamente locura lo que siente por su marido, del que no se separó durante los 84 días que estuvo ingresado. Ella ha sido fundamental en el proceso de recuperación y Sergio quiso darle las gracias públicamente al regresar a casa. "Me siento muy emocionado, muy feliz y dando gracias. Doy gracias a mi mujer, a mi familia, a todos los que han estado aquí y a los que han gastado un minuto de su tiempo para enviarme un mensaje. Mi mujer ha pasado 20 horas diarias conmigo. Estoy muy agradecido y sin su apoyo no habría sido posible", dijo emocionado.

Aunque Sergio Rico todavía tiene que recuperar peso y fuerzas para poder volver a jugar, que es su gran sueño, está decidido a trabajar duro con el fin de lograrlo. "Espero estar disponible dentro de poco, recuperarme y volver al fútbol", ha dicho. El club francés le espera y sus compañeros del Sevilla, donde se formó y también jugó hace unos años, le rendía un sentido homenaje el pasado doce de agosto, poco antes de que recibiera el alta.

Alba y Sergio se besan en la piscina de su casa. Redes sociales

Entonces, Alba les envió este mensaje: "Gracias al Sevilla y a todo el sevillismo por la camiseta, el homenaje y tantísimos gestos de cariño que llegan al corazón. Dicen que un sevillista nunca se rinde". Y desde luego que su marido no se rindió porque unos días más tarde abandonaba el centro médico. Ahora, en espera de que se controle totalmente el aneurisma, el futbolista disfruta de la paz y tranquilidad de su hogar, acompañado de la mujer de su vida.

