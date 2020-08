1 de 8

La colaboradora televisiva sigue disfrutando del verano en Canarias y no ha dudado en posar con un arriesgado bikini: "Hace una par de años creo que jamás me hubiera puesto este tipo de bikini. Me veía ridícula, gorda, me iba a mirar todo el mundo y mira lo que te da el pasar de la gente, el estar segura de ti, y sobre todo verte buenorra", ha expuesto Anabel. Una reflexión que la mayoría de sus seguidores ha aplaudido.