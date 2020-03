El rotundo mensaje de Tamara Gorro tras el positivo en coronavirus de su marido, Ezequiel Garay

Ezequiel Garay (33 años) ha dado positivo en la prueba del coronavirus. El marido de Tamara Gorro (33) ha sido el encargado de anunciar la noticia a través de sus redes sociales, confirmando que debe permanecer en cuarentena. Algo que afecta de forma directa a su familia, su mujer y sus hijos menores, Shaila y Antonio.

Se convierte así Ezequiel Garay en el primer jugador de la Liga en contraer el COVID19. "Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado", ha desvelado el futbolista haciendo referencia a que a finales de enero se rompió los ligamentos de la rodilla, por lo que debe permanecer de baja todo lo que resta de temporada. Pero a pesar de no poder jugar, el argentino acudía a la Ciudad Deportiva de Paterna para someterse al tratamiento de rehabilitación.

La plantilla del Valencia se sometió a la prueba después de estar en contacto con personas de riesgo porque viajó a Milán para enfrentarse con el Atalanta justo antes del estallido de la pandemia en Italia.

En ese estado, su mujer, Tamara, ha querido hablar claro a su Familia Virtual tras la noticia con un vídeo que ha tranquilizado a sus 1,5 millones de seguidores y ha dado una lección de sentido común y de conciencia a la sociedad.

"Bueno, Familia Virtual, ya os habéis enterado por parte de Ezequiel, ha dado positivo en coronavirus, yo supongo, imagino y por lógica que yo también estaré infectada porque estoy en contacto directo con él. Pero voy a dar el primer paso que las autoridades sanitarias han dicho desde el minuto uno: no colapsar. Yo no tengo síntomas, él está bien, yo estoy bien, por lo tanto no me voy a volver loca pidiendo esa prueba porque estoy bien y hay que dejar prioridad a las personas que lo necesitan. Tomé una decisión, creo que muy acertada, hace ya un tiempo, reunir a mi familia en una casa en Madrid, mis niños están bien, mis sobrinas están bien, mis yayos están aislado en otra casa, porque los mayores tienen alto riesgo. Por lo tanto, bueno, Ezequiel está aislado vamos a tomar las medidas que las autoridades sanitarias indican y ya está. Estamos bien, ¿de acuerdo? Ya os iré contando poco a poco, pero estamos bien. Así que tranquilidad y vamos a por el coronavirus, porque ¡juntos podemos!", ha comentado la bloguera en su vídeo compartido en las redes sociales.

Enseguida la publicación se llenaba de comentarios positivos, buenos deseos, mensajes de ánimo y sobre todo de aplausos hacia la actitud de Tamara Gorro, que ha sabido mantener la calma y no contribuir a la alarma exagerada. Además, el hecho de cómo está llevando a cabo cada medida tomada por el Gobierno y los profesionales de la salud le ha valido para ganarse el respeto y la ovación virtual de los usuarios.

