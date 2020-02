Pilar Rubio desvela el gran problema que tiene con Sergio Ramos de cara a su próximo bebé

Pilar Rubio (41 años) fue una de las anfitrionas de lujo del nuevo Casino Odiseo de Murcia este jueves. La presentadora presumió de incipiente barriguita de embarazo con un impresionante vestido en color rojo que se ceñía completamente a su cuerpo. Allí, además de ser la encargada de oficiar la cita, también tuvo tiempo para contestar a las preguntas de los medios de comunicación y hablar claro sobre el nuevo miembro que llegará a su familia.

La colaboradora de El Hormiguero está disfrutando al máximo de esta nueva etapa que está viviendo al lado de Sergio Ramos (33) en la que aún no conoce el sexo del próximo bebé que esperan. Sin embargo, ya en su pasado embarazó bromeó con el hecho de que todos sus descendientes han sido niños hasta el momento: "Solo sabemos hacer espartanos, pequeños guerreros". En esa línea, la madrileña manifestó anteriormente que le haría ilusión que "por fin llegase la niña", pero nunca ha sido su prioridad y así lo ha vuelto a recalcar en este último evento.

Pilar, la vemos estupenda.

Muchas gracias, estoy encantada y feliz de estar aquí, de estar en Murcia, hacía tiempo que no venía y cada vez que vengo el recibimiento es espectacular y me dan ganas de quedarme aquí a vivir.

Ha venido para una ocasión especial.

Sí, imagínate, una inauguración de un complejo de diversión, ocio, dónde podemos tener todo en el mismo sitio, es algo histórico y algo muy importante para Murcia, Odiseo es algo que no se ha hecho a ese nivel en España y estoy orgullosísima de formar parte de esta nueva aventura.

Pilar ha querido lucir su incipiente barriguita con un diseño muy marcado.

¿Cómo va con el embarazo?

Voy bien, no sé, tampoco quiero decirlo muy alto pero de momento me siento bien. A ver, tengo días, como todas, pero en general bien.

¿Sabemos el sexo?

No, todavía no sabemos nada.

¿Está barajando algún nombre?

Tenemos muchos nombres pero a ver si nos ponemos de acuerdo, ese será el gran problema realmente.

¿Cuáles son los nombres que le gustan?

Para niña me gusta Ginevra y para niño tengo varios favoritos pero ahí sí que rozamos un poco más.

Ya toca la niña.

Más que el sexo del bebé lo importante es el carácter que tenga, tengo tres niños y cada uno de ellos es diferente, no tiene nada que ver, uno es muy cariñoso, otro más independiente, otro más trasto, son tan diferentes... no echo de menos una niña, va en el carácter de cada personita.

El especial anuncio de su embarazo

El pasado 20 de enero, la cantante Bonnie Tyler (68) acudía al plató de El Hormiguero como invitada de lujo. Tras la mítica entrevista de las hormigas Trancas y Barrancas, llegó el momento de las secciones y le tocó el turno a Pilar Rubio y su reto semanal.

La mujer de Ramos protagonizó un show de mapping en el que se iban proyectando imágenes sobre su cuerpo con un ambiente totalmente a oscuras. El espectáculo de luces culminó con la figura de un feto. "¿Esa es la noticia?", preguntó al instante Pablo Motos (54). "Sí, estoy embarazada". De esta forma corroboró la de Torrejón de Ardoz la buena nueva. Aunque también quiso matizar, visiblemente emocionada, que "todavía no es tan grande como el que se mostraba en la imagen, pero lo será".

.@PilarRubio_ anuncia que está embarazada con un homenaje visual a la vida #BonnieTylerEH pic.twitter.com/gzfe9lqGoh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 20, 2020

"No estoy ni de tres meses, no sé aún si es niño o niña, pero Pablo yo voy a seguir viniendo", explicó en ese momento. Y es que no es la primera vez que la colaboradora emplea su sección en el programa de prime time de Antena 3 para anunciar su embarazo. Por este motivo, Motos lanzó una pícara cuestión a Pilar: "La pregunta que se hace todo el mundo ahora es: ¿vais a parar en algún momento Sergio y tú?". "No lo sé, ahora estaremos más entretenidos con uno más, pero aprovecho sugerencias para que me digáis nombres, porque estamos muy perdidos en este sentido", respondía la televisiva.

[Más información: La foto en la que Pilar Rubio envía un dardo directo a su cuñada Lorena Gómez]