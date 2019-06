Belén Esteban, una princesa el día de su boda: primera imagen de su vestido de novia

Por fin se ha resuelto el misterio. Belén Esteban (45 años) ha conseguido que ninguna foto de su boda se filtre antes de este martes a las 19:30 horas de la tarde, momento en que la revista ¡HOLA! ha publicado en exclusiva las primeras imágenes de la colaboradora contrayendo matrimonio.

En la portada de la citada publicación aparece Belén Esteban de la mano de su marido, Miguel Marcos (31), aunque éste ha optado por no figurar. A su alrededor, cientos de pétalos en señal de júbilo y celebración tras darse el 'sí, quiero' con el hombre de su vida.

Portada de la revista '¡HOLA!' con la exclusiva de la boda de Belén Esteban.

La imagen muestra, ahora sí, el secreto mejor guardado: el vestido de la novia. Se trata de un traje estilo princesa, de escote corazón, con manga francesa, encaje de chantilly y tul firmado por la casa de moda nupcial sevillana Fiancée Couture. Fátima Álvarez-Ossorio, su diseñadora y directora creativa, no solo se encuentra muy satisfecha con el resultado sino también con la actitud de Belén, sobre quien ha deslizado que "debería haber más clientas como ella".

El vestido tiene un corte a la altura de la cintura que provoca que se realce la figura de Belén. La flamante esposa de Miguel Marcos optó por lucir, al menos para su primer look, un peinado semirecogido. Para las joyas, Esteban ha puesto su confianza en la firma Yanes y seleccionó su anillo, unos pendientes chandelier de oro blanco y diamantes, y un brazalete trenzado que portó en su muñeca derecha. Precisamente en esa mano Belén llevaba el ramo que poco después regalaría a su íntima amiga y excompañera, Terelu Campos (53).

Han sido muchas las horas de televisión que ha copado la boda de Belén Esteban desde que contrajese matrimonio civil el pasado sábado 22 de junio en la finca La Vega del Henares, ubicada en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Desde entonces, la tertuliana ha tenido que lidiar con que el paparazzo Diego Arrabal declarase públicamente que tenía "más de 3.000 fotos de su boda" e incluso que un hacker interceptase su teléfono móvil con el objetivo de conseguir imágenes de la ceremonia y el banquete.

La recién casada, además, ha roto su silencio para la publicación que ahora lleva las fotos de su enlace y entre otras cuestiones, ha comentado lo siguiente: "Tengo una gran satisfacción: mis compañeros me decían que se iba a filtrar quién me había hecho el traje. Y no ha ocurrido. Nadie me vio. Estoy muy contenta de haber conseguido mantener el secreto".

[Más información: El motivo por el que Belén Esteban entregó su ramo de novia a Terelu Campos]