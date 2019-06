David Bustamante responde a las críticas sobre su físico tras engordar 9 kilos

David Bustamante (37 años) ha mostrado su cara más tajante contra sus haters. El cantante asistió en la tarde de este domingo al programa Liarla Pardo, de laSexta, donde fue entrevistado por la periodista Cristina Pardo. Uno de los temas a tratar, además de su último disco, fue su aumento de peso, sobre lo que confesó que tras haber engordado 8 kilos y medio recibe muchas críticas y comentarios negativos cada día a los que quiso responder en directo.

"Cada uno tiene sus motivos sobre si subes peso o no. Lo que me parece extraño es que, si estamos luchando todos por la igualdad y que no se puedan ni se deban decir cosas sobre la mujer, tampoco se deberían decir sobre el hombre, o etiquetarlo por si tiene más peso o no", confesó el artista.

Además, afirmó que, al igual que años atrás, entrena a diario, aunque el paso del tiempo es algo que el de San Vicente de la Barquera va notando cada vez más: "A cualquiera que me llame 'gordito' le animo a que entrene un día conmigo, a ver si tiene ganas. Otra cosa es que no puedas llevar bien una dieta como hacía antes, porque ya no tengo 25 años, tengo 37 y cada vez me va costando más. Ojalá vuelva a marcar abdominales, sobre todo, porque a la hora de ponerme ropa me queda todo bien, y ahora tengo que mirarlo más", concluyó.

David Bustamante en el programa 'Liarda Pardo'. laSexta

"Hay etapas en las que igual se tiene más ansiedad. Hay gente a la que la ansiedad le da porque se le cierre el estómago y a otros nos da por comer, y tienes preocupaciones, te persiguen todo el día, te machacan... y yo soy una persona muy sensible", aseguró ante las preguntas de la presentadora.

En una de sus entrevistas más sinceras, David Bustamante habló de cómo afectan en su día a día las redes sociales. Pese a que en numerosas ocasiones las comunidades virtuales favorecen en el terreno laboral, no siempre influyen de manera positiva: "No sé qué tengo, pero se habla mucho, y a veces sin saber. Yo soy cantante, y no modelo".

