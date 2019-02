Francisco Rivera: "Lourdes y Eva tienen una relación cordial. No salen a comer juntas"

Francisco Rivera (45 años) ha ejercido como padrino de la marca Torrequebrada Gourmet, firma especializada en jamón ibérico y en aceite de oliva. En el evento celebrado en el restaurante Urrechu (Madrid) el diestro ha respondido a todos los frentes que tiene abiertos: su hijo Curro, su relación con Eugenia Martínez de Irujo (50), las supuestas diferencias entre Eva González (38) y Lourdes Montes (35) o la adicción de su hermano Kiko Rivera (35), entre otros.

¿Utiliza usted mucho las redes sociales?

Sí, lo que pasa es que yo lo subo todo a toro pasado, como se dice. Cuando la gente me ve en la giralda, había estado hace tres días.

¿Cómo lleva las críticas en las redes?

Las redes son una maravilla, porque unen a una gran variedad de gente. Pero también es verdad que son el refugio del cobarde y de la mala gente, eso de que no tengas que poner un DNI ni que tengas que decir quién eres da cabida a miles de trols.

Francisco Rivera desvela cómo se encuentra su hijo, Curro

Los propios partidos políticos tienen gente dedicada a criticar a sus adversarios en las redes.

Yo es que el mundo de los políticos no lo entiendo.

Usted tiene carácter. Cuando le critican, ¿qué hace?

Bloqueo, y me siento de a gusto... Además, me imagino que da un calambrazo al que he bloqueado.

¿No entra al trapo y contesta?

A veces he entrado, porque hay gente mala. A veces lo pienso, que esta persona ha dedicado dos minutos de su vida para escribirme esta salvajada y hacerme daño, y pienso: "¿En qué momento decides hacer daño a una persona que ni conoces ni ves simplemente porque no piense como tú?".

¿Ha pensado en denunciar?

Sí, pero no sirve para nada.

Francisco Rivera durante el evento de este jueves.

Entonces, ¿ya ha denunciado?

He denunciado y no sirve para nada. Tengo amenazas de todo tipo: 'Vamos a ir a tu casa y te vamos a matar', 'voy a matar a tu hija', barbaridades. Pero no sirve para nada.

Este fin de semana ha estado en Inglaterra, ¿fue para celebrar San Valentín con Lourdes?

Un amigo nuestro, Risto Mejide, nos dio un día un consejo: "Es fundamental que mínimo, cada dos meses, busquéis un fin de semana para los dos solos". Lo llevamos a rajatabla y nos sienta divinamente. A ver, todo lo que tenemos ahora mismo en mi casa es fruto del amor de Lourdes y mío, y eso es lo que hay que fomentar.

Le llama Fran, pero Lourdes le dice Curro. ¿Cómo se llama realmente?

Están los dos permitidos. Hay ahí una disputa. Carmen (su otra hija pequeña) le llama Fran, y además es totalmente drástica. Cuando alguien dice Curro, se vuelve y dice: "Mi hermano se llama Fran".

A usted nunca le gustó que le llamaran Fran.

Lo que me ha molestado siempre es que gente que no me conoce me llame Fran. Y luego, el Fran Rivera me choca, parezco un futbolista. Pero a mi hijo podéis llamarle Francisco perfectamente.

Irene Rosales y Kiko Rivera a su llegada a Madrid antes de entrar en la casa de Guadalix. Gtres.

¿Está viendo Gran Hermano Dúo?

Yo me acuesto pronto y me levanto muy pronto, así que solo lo he visto a veces.

¿Cómo está viendo a Kiko?

Lo estoy viendo fenomenal, como es. Pero Irene es la gran sorpresa. Estábamos preocupadísimos porque es muy tímida y no está acostumbrada a nada de esto. Pero como es tan mona y fantástica, está genial.

¿Cómo vio el que Kiko contara algo tan íntimo como su lucha contra las drogas?

Lo ha bordado, creo que ha sido muy valiente. Primero, en salir, eso es complicado. Es una enfermedad que entra en una casa y la destroza, y que alguien que ha estado diga: "Señores, esto es malo y se puede salir". Yo creo que esto es un mensaje maravilloso, creo que ha sido espléndido y que ha sido muy valiente.

¿Le llegó a decir que lo tenía que dejar?

Esas cosas no se pueden hablar porque tiene un proceso. Uno no termina de comer y lo habla. Eso ni se nombra. El día que alguien que tiene ese problema dice: "Yo tengo este problema", ese día lo tiene superado. El pilar suyo, donde se ha agarrado, ha sido Irene.

También se ha hablado del problema económico que ha tenido.

A mi me parece lícito que uno vaya a un programa de este tipo para relatar su vida.

¿Pero a usted le pidió ayuda económica?

A mi nunca. Él siempre se ha buscado la vida solo. Esos cinco millones que se ha gastado pues para él. ¿Tú sabes el miedo con el que se acuestan los pesimistas? Pues a Kiko eso no se lo quita nadie, que se gastó su dinero y no se lo robó a nadie.

Pero le han quedado deudas que ahora ha tenido que ir a Gran Hermano Dúo para pagarlas.

Pero las está pagando, ¿no? Es que en España... Yo soy fan de Estados Unidos, que cuando una persona cae y se recompone es digno de admirar. Pero aquí, en España, cuando alguien cae es diferente. ¿Sabes el mérito que tiene caerte y volver a levantarte? ¿Ser capaz de pagar tus deudas?

Vimos a Tana en el hospital hace unas semanas, ¿qué le pasó?

Ha estado pachucha pero no es nada grave.

¿Cómo es la relación entre Tana y su nuevo hijo?

Fenomenal. Además, ella quería un niño y está como loca con su hermano. Yo también quería un niño, pero estaba convencido de que sería otra niña.

Ver esta publicación en Instagram Encuentra el ave rapaz ..????? Una publicación compartida por Francisco Rivera (@f.r.paquirri) el 2 de Ene de 2019 a las 2:53 PST

Tana siempre ha sido la niña de sus ojos, ¿se siente desplazada con estos nuevos niños?

No. Además, Tana y yo hemos vivido momentos muy especiales, vivencias que nos han unido. Hemos estado solos durante mucho tiempo, y ella ha sido en la que yo me he agarrado. Eso nos ha hecho tener una relación única.

El otro día hablaba con Lourdes y decía que cuando le preguntaban que cómo se puede querer a dos o tres hijos, ella decía que cuando uno es madre o padre el amor no se divide, sino que se multiplica.

Hace unos meses Tana se fue a vivir con usted y al poco tiempo se volvió a mudar. ¿Qué pasó?

La edad es muy complicada. Cayetana decidió irse a Sevilla, y Eugenia la apoyó. Cuando decidió volver a Madrid, yo la apoyé.

¿Cómo es la relación con Eugenia?

Muy bien. La relación de padres de Cayetana, volcados con ella, preocupados por ella. Una relación, gracias a Dios, buena.

¿Cómo ve a su hermano Cayetano como padre?

Está como loco: "Mi hijo, mi hijo", y yo le digo: "Déjalo que llore, que no pasa nada".

¿Hay guerra entre cuñadas?

Eso no sé de dónde ha salido. Es una relación cordial de cuñadas. Eva no ha conocido a Curro pero porque, ¿tú sabes lo que trabaja Eva? Ella también tiene un niño muy pequeño, no tiene casi fines de semana. Cuando ellos bajaron a Sevilla nosotros nos fuimos a Ronda.

¿Pero salen a comer juntas o de compras?

No, a eso no quedan. Pero, cuando están juntas, están divinamente.

¿Le gustaría tener otro hijo?

Espérate, ¿no? Yo dije que me corté la coleta y ahora me voy a cortar la colita.

