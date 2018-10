Joaquín Torres, el 'arquitecto de los famosos', en concurso de acreedores

Joaquín Torres (48 años), conocido por ser el arquitecto de los famosos, ha tomado una decisión drástica para hacer frente a sus problemas financieros: ha solicitado el concurso voluntario de acreedores, tal y como figura en el BOE.

El arquitecto ha tramitado esta petición a través del juzgado de primera instancia nº 48 de Madrid, siendo él como persona física el que se acoge a esta figura legal no sus empresas (dedicadas a la construcción y a la arquitectura).

Raúl Prieto en una imagen de archivo. Gtres.

Con este procedimiento, además de que sus cuentas quedarán en manos de una administradora habituada a este tipo de situaciones, queda probado que la situación financiera del arquitecto ha llegado a tal punto que el propio Torres no puede hacerse cargo de ellas, de forma que recurre a esta figura legal.

Pero esta situación no es nueva para el arquitecto de los famosos. Ya en 2014 tuvo que solicitar la liquidación para su empresa A-Cero Inmobiliaria, tras no poder hacer frente al concurso de acreedores que ya había solicitado previamente.

Solo un año después, en 2015 su holding empresarial Cobas Inversiones Valor SL, rebautizada como Finantial Investiments, también entró en concurso de acreedores poco después de suspender los pagos que tenía pendientes. Al parecer, esta empresa tenía que hacer frente al pago de unas deudas con una compañía gallega que ascendían a 14.000 euros.

A pesar de estos datos económicos, Joaquín Torres se hizo conocido por ser el arquitecto de famosos, con clientes en su cartera de la talla de Cristiano Ronaldo (33), Penélope Cruz (44), Enrique Ponce (46) o el propio Amancio Ortega (82).

Problemas en los negocios, pero suerte en el amor

El empresario tiene problemas en el terreno profesional, pero en el personal parece que la suerte le sonríe. Desde hace años mantiene una relación con Raúl Prieto, el director de Sálvame. En torno a 2014, comenzaron los rumores de un distanciamiento entre Torres y su entonces esposa, unas habladurías que el arquitecto se apresuraba en desmentir: "A los que lo crean, aún no me he separado, eso vendrá si tiene que venir, pero seré yo quien lo anuncie y no otros", aseguraba.

Joaquín Torres y Raúl Prieto, en una imagen de archivo. Gtres.

Tiempo después, las imágenes de Raúl Prieto y Joaquín Torres juntos por las calles de Madrid eran cada vez más habituales, hasta que finalmente ambos decidieron dar el paso definitivo y confirmar su relación en julio de 2017 en la presentación del libro de Terelu Campos (53) en el Hotel Villamagna (Madrid).

Raúl y Joaquín llegaron juntos, posaron ante la prensa gráfico y hablaron con total naturalidad de su relación y de los planes de futuro que tenían, mostrándose como los novios recién enamorados que eran. Desde entonces, no se esconden y se han convertido en una de las parejas que nunca faltan a las fiestas de Sálvame.