Nuria Roca, nuevo fichaje de Pablo Motos (aunque no le haga falta): sus cuentas, al descubierto

Nuria Roca (46 años) ha sido el nuevo fichaje de Pablo Motos (52) para El Hormiguero, una buena noticia después de un año marcado por los fracasos profesionales. Sin embargo, JALEOS ha descubierto que en la valenciana tiene una solvencia económica que le permitía haber estado más tiempo en el 'paro'.

El primer varapalo profesional de Nuria Roca le sobrevino en octubre del año pasado, cuando era despedida a través de un "burofax" del programa matinal A toda pantalla que presentaba en TV3, solo un mes después de comenzar el primer programa.

En ese momento fueron muchos los que se aventuraron a especular que tras esta decisión había una motivación política, donde la ideología independentista había jugado en su contra.

A tod@s los que estáis intentando poneros en contacto conmigo y preguntando sobre la noticia de mi despido de @tv3cat pic.twitter.com/qdb1CrZNxm — nuria roca granell (@nuriarocagranel) 27 de octubre de 2017

Pero es una profesional con un gran número de contactos, y no tardó en encontrar un nuevo proyecto: Singles XD, en Cuatro. De nuevo, la valenciana solo aguantaba en antena un mes antes de que cancelaran el programa y ella volviera al 'paro'.

Dos noticias que suponían duros varapalos para la valenciana. Sin embargo, este periódico ha descubierto que la periodista dispone de la solvencia económica necesaria para poder estar en el paro mucho más tiempo.

Un patrimonio de 3 millones de euros

El año 1999 fue uno de los grandes momentos profesionales de Nuria Roca, con una incipiente carrera en las televisiones que le auguraba numerosos éxitos y con pequeños pero importantes hitos, como la presentación de las Campanadas junto al emblemático Ramón García (56).

La presentadora, ante este éxito y al igual que muchos compañeros suyos de profesión, fundó en mayo de 1999 la compañía Tospelat S.L. dedicada a la producción de programas de televisión, películas, cine, espectáculos... y a servicios de representación artística y de intermediación. Un tipo de sociedades muy habituales entre los profesionales del mundo de la televisión en ese momento.

Nuria Roca y su esposo. Gtres.

Nuria, que siempre ha sido una mujer muy familiar, también quiso dejar constancia constancia de ello en su empresa. Ya en 2004 incluyó en la sociedad como apoderado a su hermano, Alfredo Roca Ferrer (hijos del segundo matrimonio del padre de la presentadora); y hace poco tiempo, en noviembre del año pasado, incluyó a su esposo, Juan del Val (48), también como apoderado.

Esta sociedad es la mejor garantía para la presentadora, cuyas cifras probablemente le hayan permitido vivir estos meses de 'paro' con una cierta tranquilidad. ¿La razón? Principalmente los 2,7 millones de euros de patrimonio que posee la compañía, y que siempre son un buen seguro en caso de verse uno en necesidades económicas (una situación a la que, por suerte, ni siquiera se ha acercado la valenciana).

La presentadora ha sabido gestionar sus negocios a través de esta compañía, con unos suculentos ingresos ejercicio tras ejercicio que muestran la estabilidad de la que no muchos de sus compañeros de profesión pueden presumir. El último de los años la sociedad de Nuria ingresó más de 1 millón de euros.

A estos datos hay que añadir los ingresos que consigue Roca con otros proyectos, como los anuncios publicitarios (es imagen de Aqua Service) o sus apariciones en determinados programas. Trabajos esporádicos que permiten mantener un cierto nivel de vida.

Juan del Val, el hombre de su vida

Juan y Nuria llevan casi 20 años juntos, y han demostrado ser una de las parejas más estables dentro del panorama nacional (aunque no exentos de polémicos). Roca y del Val se conocieron cuando la valenciana entrevistó al escritor en la radio, y fue un flechazo en toda regla.

Una pareja de este tipo, siempre sometida al escrutinio público, tiene que hacer frente a numerosos obstáculos, y es que fueron muchos los que "no daban un duro" por la relación. Aún así, llevan casados casi 20 años y han conseguido formar una feliz familia con sus tres pequeños: Juan, Pau y Olivia.

Uno de los detalles más llamativos, y que más titulares ocupó en el último tiempo, fue el anuncio de que mantenían una relación abierta. La pareja desveló en octubre de 2017 que habían optado por este tipo de relación, en la que ambos se respetaban y que en ningún caso entendían este tipo de relaciones como una infidelidad.

No obstante, esta confesión conllevó que muchos les criticaran tratando de darles lecciones de moral. Nuria y Juan no quisieron quedarse callados ante tales comentarios y emitieron un comunicado a través de sus redes sociales para dejar claro su postura:

Respeto profundamente cualquier modelo de vida, que cada uno viva como le de la gana, solo, en pareja o en grupo. Yo no veo ninguna opción como la única, ni como la mejor. No entiendo por qué alguien se enfada cuando otra persona expone su manera de vivir o de sentir. Lo haga en unas declaraciones, en una novela o en la barra del bar. Eso sí, lo que me parece un tanto arriesgado es que os preocupéis por los hijos de los demás. No seáis condescendientes y preocuparos por los vuestros, que bastante difícil es educar para que sean felices. por lo demás, muy agradecidos a los que nos dais lecciones morales y a los que no, mucho más. Gracias por vuestro interés, escribió el marido.

Una muestra más de la buena situación en la que se encuentra Nuria Roca, en lo económico y en lo sentimental. ¿Conseguirá también el fichaje de El Hormiguero abrir una nueva etapa de éxito profesional?

