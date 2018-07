Alfonso Díez: "Me lo he pasado con Cayetana como con nadie".

La 1 conseguía algo hasta ahora algo que había sido imposible para cualquier televisión: hablar con el viudo de la Duquesa de Alba, Alfonso Díez (67 años). Lo hizo con motivo del estreno de Lazos de sangre, un nuevo programa que acerca la vida de grandes sagas de nuestro país y que en un primera entrega habló sobre la casa de Alba.

“Cayetana ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Era una mujer en toda regla, maravillosa. Teníamos muchas cosas en común”, comenzó diciendo Díez, que renunció ante notario a todos los derechos que le corresponderían como duque de Alba tras el fallecimiento de la duquesa

“Nos llevábamos unos años de diferencia, pero yo no lo notaba. Era muy divertida, inquieta. Quería saberlo todo. Me lo he pasado con ella como con nadie. Ha sido un placer estar con Cayetana”, añadía el funcionario de la Seguridad Social.

“Recuerdo que en 2014 que ya las cosas no pintaban bien y yo no sabía dónde sacar cine para verlo en casa. Y me acuerdo que compraba todo aquello que era drama o suspense. No podía repetir porque en nada Cayetana me decía que ya lo había visto”, recordó.

“Es la persona más generosa que he conocido nunca. Ella se empeñó, por ejemplo, en agrandar un colegio de los Salesianos que pasó de 200 a 1.000 alumnos. Y luego pidieron un cine por Navidad y se hizo”, confesó Díez, que agradece haber conocido España gracias a ella. “Íbamos a cualquier sitio y todo el mundo se acercaba”.