María Lapiedra confiesa en qué lugares de Mediaset ha tenido sexo con Gustavo

María Lapiedra (33 años) nunca ha tenido problemas para hablar de su vida privada en la televisión. La actual pareja de Gustavo González (52) ha querido confesar su secretos más íntimos y revelar los lugares en los que ha mantenido relaciones sexuales con el paparazzi.

Las confesiones de la exactriz porno se tornan en explícitas y da todo tipo de detalles sobre los escenarios en los que pareja ha dado rienda suelta al amor en el entorno de Mediaset. Según las palabras de María en Cazamariposas, programa en el que colabora, hay más de un lugar de Telecinco -y de dos- en los que han tenido sus encuentros.

María y Gustavo en el plató de 'Sálvame Deluxe'.

"He practicado sexo con Gustavo en más de diez sitios diferentes de Mediaset", declara María frente a las cámaras. Explica que han tenido encuentros en casi todos los rincones de la cadena y no esconde ningún detalle.

La pareja aprovecha los descansos de publicidad de Sálvame para algunos de sus encuentros. Incluso los camerinos de la cadena han sido testigos de sus relaciones más íntimas aspecto que, según ella, podría molestar a sus compañeras María Patiño (46), Gema López (47) y Belén Esteban (44).

Y confiesa que sabe a ciencia cierta que más de un colaborador y más de un invitado de Sálvame también ha dado rienda suelta al amor en Mediaset antes de que se empiece la emisión de cada programa.

Gustavo negó haber mantenido relaciones con su pareja en las instalaciones de Mediaset España. El gran enfado de Gustavo no ha tardado en llegar. Él, siempre pudoroso con su intimidad, no ha aceptado las duras declaraciones de su pareja y ha confesado que no se habla con María Lapiedra. Parece que las palabras de la colaboradora no se han quedado en la mera anécdota y podrían causar una grave crisis entre ellos.

Los colaboradores aconsejan a Gustavo hablar seriamente con su pareja porque, en palabras de Gema López, "una vez más te utiliza". El paparazzi ha mantenido en todo momento su versión y ha negado las palabras de María Lapiedra. Un capítulo más en la relación de la pareja.

