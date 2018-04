India Martínez presenta a su fornido novio en 'Planeta Calleja'

Hasta ahora sabíamos que India Martínez (32 años) estaba enamorada y compartía su vida con un joven sevillano desde hace años. Sin embargo, nunca había aparecido en televisión junto a él. Algo que sucedía este domingo durante su viaje con Jesús Calleja hasta Nepal en Planeta Calleja.

“Se llama Ismael Vázquez, es sevillano y hace capoeira. Yo comía fatal, me apunté a un gimnasio y me enamoré”, contaba la cantante antes de que Calleja pidiera al joven que se uniera a la entrevista ya que había viajado también con ellos.

“Llegó en un momento muy importante de vida: cambié de discográfica… Él es mi equilibrio. Yo viajo, él me espera… A veces viajamos juntos. Él hace que sea fácil”, añadía la cantante, que contaba que su chico también es especialista.

En concreto, Ismael trabaja en los espectáculos del parque temático sevillano de Isla Mágica, donde ha dado vida a un temible pirata, a un espartano, un bárbaro o un ángel salvador, entre otros, como así se puede ver en su cuenta de Instagram.

Pero, más allá de su situación sentimental, India también habló de lo que le había costado llegar hasta la cima del éxito. “No ha sido en tan poco tiempo. Ha sido después de muchos años. Ten en cuenta que primer álbum es de 2004 cuando tenía 18 años. No soy un producto. Son influencias mías desde muy niña. Yo no sólo cantaba flamenco. Escuchaba música hindú, egipcia… ”, contó la artista, que se crió en un barrio humilde de Córdoba.

India Martínez.

“En mi casa, de no haber, no había ni para pan. Venimos de lo más bajito que te puedes imaginar. El barrio donde yo nací es muy humilde. Yo he salido del colegio y he visto a un niño pinchándose. O a un familiar mío que le apuñalaban”, contaba Martínez, que confesó que el colegio le llamaban Pocahontas.

Nacida en Córdoba, pero criada en Roquetas de Mar (Almería), Martínez contó que de pequeña le gustaba cantar en el patio del colegio. “Canto en hindú, en rumano… De pequeña tenía un grupo de amigos de Rumanía y me enseñaban a cantar. Yo quería comunicarme con la gente, aunque no supiera el idioma, y qué mejor que cantando”.

Preguntada por su éxito y los premios que ha logrado en los últimos años, la cordobesa confesó a Calleja que “no disfruto los premios. Me pongo nerviosa. No quiero que digan mi nombre con tal de no salir a recogerlo. Yo lo que disfruto es lo que hago, las canciones, meterme en el estudio, en el escenario”.