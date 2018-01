El 'negro' de María Lapiedra contraataca: "Es una cazafamosos, lo haría con Rajoy"

Rafa Fernández, más conocido como Ezcritor, el 'negro' literario o biógrafo, como prefieren llamarle en Sálvame, de María Lapiedra (33 años), ha vuelto a hablar para JALEOS. Él fue también, afirma, el autor de Independencia Sexual, el libro editado en Duxel, que soñaba con editar en Planeta escrito en catalán, donde revela muchos datos de los que, según Rafa, no se acuerda, por ejemplo, su descarnada opinión sobre Belén Esteban (44) con quien mantiene ahora una guerra en los platós. También revelaba las estratagemas para destrozar el matrimonio de un famoso. Rafa Fernández, a quien María ha estado intentando desacreditar con sus apariciones en diversos programas de Telecinco, nos habla largo y tendido de la mujer con la que trabajó codo con codo durante varios años, y para quien llegó a escribir cartas de amor destinadas a Gustavo.

¿Cree que María Lapiedra quiere arrebatarle el trono a Belén Esteban?

El trono, la casa, la fama, su fortuna y hasta su cepillo de dientes. Triunfar como Belén Esteban en Tele 5 es todo lo que María Lapiedra desea para su vida. Su gran momento está ocurriendo y va a por todas.

¿No le pareció cruel que Belén la llamara Princesa con lo que parecía un doble sentido?

La envidia que María Lapiedra siente por Belén sigue siendo actual. Belén se defendía: la semana pasada, en una revista, María la llamó "cornuda". A no ser que seas San Francisco de Asís, leer eso en una revista de tirada nacional molesta bastante.

¿Qué opinaba de Belén Esteban hace años?

Que era fea, que era un producto televisivo de plástico con fecha de caducidad. Que cobra un pastón por ir a la tele a decir un par de frases. Decía que le han hecho un programa televisivo a su medida pero que era una chica de barrio vulgar: que cualquier choni podría hacer su trabajo. Todo eso lo publicó en catalán, en un libro que se llama Independencia Sexual.

Rafa Fernández, el escritor de los libros de María Lapiedra.

¿Cómo puede acabar la guerra entre ellas?

Como Kim Jong-un contra Trump. Con una bomba atómica. María es el coreano loco. Pero Belén ganará.

¿Por qué tituló ese libro Independencia sexual?

María Lapiedra es superindependentista. En TV3 no interesan. Si no fuera por los programas que María y Marc graban en el "extranjero", en Madrid hablando en español, tendrían que enderezar sus vidas, despertar del mundo de plástico en el que viven y ponerse a trabajar de verdad.

¿Está María muy radicalizada?

Sí. Como independentista y como ser humano. Ella es como Charles Bronson. Ni perdona ni olvida.

¿Cómo se le contempla desde el ámbito independentista?

Avergüenza a los independentistas. Los del partido de Laporta le dieron la espalda porque decían que daba mala imagen. María se sintió traicionada: le había dado todo, todo, todo a Laporta. Pero todo. Por cierto, Gustavo le sacaba las fotos a María cuando quedaba con Laporta. Ella lo avisaba. A Gus le venía de fábula María: le daba trabajo y masajitos.

¿Sería María Lapiedra capaz de intentar tentar al líder de Ciudadanos o incluso con Mariano Rajoy llegado el caso?

Creo que nada le haría más feliz a María que romper el matrimonio de Mariano Rajoy. Además que Rajoy lo haría estupendamente en Sálvame. Imagínatelo desatado con una camisa de lunares, entre Jorge Luis y Belen. Lo haría mucho mejor que en el parlamento. Aunque estoy seguro que con Rivera, María haría muy buena pareja. A los dos parece que les va la fiesta.

¿Ha intentado María ponerse en contacto con usted tras su paso por Sálvame?

Me mandó un mensaje: que si no decía que me había inventado todo para salir en los medios y no me humillaba publicando en EL ESPAÑOL que yo era un don nadie, me denunciaría por 300.000 euros. Como ves estoy cagado en los pantalones, vivo escondido, cambiando de domicilio cada noche y ya nunca doy entrevistas hablando sobre ella. Esto que estás leyendo no está pasando.

María Lapiedra en el programa Sálvame.

¿Qué opinión le mereció ver el compromiso público de María y Gustavo en el Deluxe el pasado sábado?

Juntos se veían como un padre y una hija, ¿no? Me dio pena por Gustavo. María es una viuda negra y Gus está en su tela, capturado. Es cierto que Gustavo se metió por su propio pie en la tela de la araña pero ahora da hasta pena. Cuando María termine con él no lo va a reconocer ni su familia.

¿Cómo acabará Gustavo?

Gustavo ha comenzado una nueva etapa en su carrera. Le veo una gran carrera de semental por delante. Está desatado. Según María es un mihura del sexo. Si cuando estaba casado era insaciable imagínate ahora. Si yo fuera mujer no saldría de casa. Posiblemente Gustavo aniquile los récords sexuales de Julio Iglesias. Es la gran esperanza española.

¿Qué opina de él?

Sinceramente me cayó muy bien en el programa. ¡Lo conoces y a los 5 minutos te entran ganas de salir de fiesta con él! Es un seductor. Pero luego reflexiono y me horroriza que haya tenido la sangre fría para mantener una doble vida durante ocho años y que le haya destrozado la vida a su mujer. Creo que tuvo durante mucho tiempo una mujer que le consentía una serie de cosas por amor, que le daba estabilidad y criaba a sus hijos. No supo apreciarlo. Gustavo se va a arrepentir. Ha destrozado lo que verdaderamente importa en la vida: su familia.

María niega rotundamente que se haya dedicado nunca a la prostitución y amenaza con denunciar a todo aquel que lo diga, aunque se están utilizando muchos eufemismos por parte de sus compañeros de programa… ¿Cuál es su opinión?

Aunque ella ahora trate de negarlo, lo cual me hace sospechar, el primer trabajo que hice para ella fue el anuncio de un puticlub del que ella me dijo era socia. Espero que nunca haya cruzado la raya porque no le deseo esa profesión a nadie. Me daría muchísima pena que María se hubiera dedicado a eso sólo para no renunciar a su tren de vida. Cuando yo la conocí me decía que sus gastos mínimos eran de 6.000 euros al mes. No sé de dónde sacaba tanto dinero… pondría la mano en el fuego que María no es "princesa". Ha denunciado a tanta gente que el juez va a estar trabajando solo para ella durante meses.

¿Cómo era el guión del famoso vídeo?

Ella salía presentando su puticlub. Enseñaba la cama y decía "Aquí es donde se folla". Luego enseñaba el w.c y decía "aquí es dónde se caga". Finalizaba echándole la bronca a unas putas por ser feas y decía que las iba a echar. Ese vídeo que le hice con un amigo fue un hit.

El anuncio de María Lapiedra JALEOS

Ella fue su musa en el serial: "A otra perra con ese hueso" dónde encarnaba a la imagen icónica de tu mascota en la vida real, Anais. ¿Cómo se explica que hayáis terminado tan enfrentados?

Nunca fue mi musa, sólo una actriz más. Aunque quizás no lo parezca y ahora ella me odie tengo muy buenos recuerdos de mi tiempo creando para ella. Es verdad que me traicionó y me explotó pero también es verdad que nos reíamos sin parar. Sinceramente, ni la odio ni me siento enfrentado. Si lo piensas, la sigo ayudando de forma gratuita, generando contenido para que sigan hablando de ella, que es lo que siempre me pidió y por lo que me pagaba. Pero por otro lado, ahora está desquiciada y pasándose de la raya demasiado.

¿Por qué está tan enfadada con usted?

Supongo porque desvelé que ella no es la autora de los tres libros que publicó. Le gustaba mucho presumir ser escritora. Se los escribí yo.

¿Tiene fecha de caducidad el fenómeno María Lapiedra?

Ella me dijo que se quería jubilar a los 34 años. Si es verdad el dinero que se dice que está ganando actualmente y si es verdad que se va a convertir en la esposa de Gustavo, lo veo bastante factible.

¿Qué diferencia hay entre la María Lapiedra que conoció a la María Lapiedra de hoy?

La que yo conocí era auténtica, sin caretas, directa. Esta nueva María parece que está llena de secretos, mentiras y vergüenza. Ahora es peligrosa para si misma.

¿Qué opina de ella como mujer?

Como mujer reúne las características necesarias para ser denominada como tal. Como ser humano, actualmente creo que le faltan requisitos para poder decir que es humana.

¿Por qué la comparas con un dromedario?

Eso es un secreto.

¿Qué futuro le vaticinas?

Como siga así creo que acabará en un manicomio, súper operada, sin nadie que la quiera pues en la vida se recoge lo que se siembra. Espero equivocarme y que tenga un gran futuro.

Rafael Fernández en su casa junto a una torre de vídeos.

¿Es Gustavo celoso? ¿María llevará vida de monja a partir de ahora?

No creo que Gustavo sea celoso. Creo que le da igual 8 que 80. María y él siempre han tenido relaciones en las que no dejaban de estar con quien se les antojase. En el amor, siempre han sido unos adolescentes. No han pasado de nivel.

En el programa Lydia le preguntó si actuabas por despecho y no te hizo mucha gracia… ¿Nunca se sintió atraído por ella?

Nos cruzamos casi 1.000 emails. Si alguien enseña alguno (no falsificado) en el que yo le haya pedido relaciones sexuales o tener una relación de pareja me comprometo públicamente a entregarle un millón de euros. Mi relación con ella era 100% profesional. Te voy a hacer una confesión. Cuando vivía en Arturo Soria y era soltero traté de masturbarme con una foto de una revista en la que salía ella. No pude. De verdad que no me gustan las mujeres problemáticas como ella y a ella tampoco le gustan los hombres inteligentes, fuertes, carismáticos, sinceros, fieles y perfectos como yo.