Nerea de 'OT' confiesa que sufrió bullying en el colegio por su dentadura

Nerea Rodríguez (18 años) ha sido la novena expulsada de Operación Triunfo. A lo largo de estas semanas la joven se ha dado a conocer tanto musical como personalmente, siendo una de las más queridas por el público. Por eso, fue muy impactante cuando la cantante relató cómo había sufrido bullying cuando era joven.

La concursante del talent show asegura que su paso por el programa la ha transformado profundamente, sobre todo para las malas experiencias que padeció durante su infancia. Ya en el reality comentó que sufrió bullying en el colegio debido a la forma de sus dientes, un abuso que la marcó mucho. "De pequeña fue muy duro y la música fue mi tabla de salvación", comenta en una entrevista con Lecturas, "no solo porque cuando cantaba me sentía mejor, también era mi forma de expresarme. Gracias a la música conocí a a gente que hoy son mis amigos".

La joven habló sobre este tema en la academia, mostrando una gran fuerza y entereza. "Es que los niños son muy sinceros y muy crueles. Recuerdo que con 5 años me dibujaba ya con los dos dientes y pensaba que era más fuerte que nadie y que tenía que asumir las cosas".

No obstante, tampoco guarda rencor a aquellos niños. Asegura que si pudiera decirles algo les comentaría que lo que dice la "gente sobre ti te tiene que importar menos ya que debes aceptar todo de ti mismo".

Ahora su rostro es conocido a nivel nacional y ha conseguido que muchas de estas inseguridades queden relegadas a un segundo plano, que no eliminadas. Aunque ha ido progresando considerablemente tras su paso por el programa donde "se mira todo con lupa y ves muchos fallos que en realidad no son tan graves, pero para ti sí lo son" es innegable que en este aspecto todavía le queda mucho que trabajar.

En la última gala parte de su expulsión vino motivada por estas inseguridades, y es que comenzó su actuación con un gran nerviosismo para después terminar de forma apoteósica: "Esas inseguridades se transforman en nervios y estos te llevan a cometer errores, que luego pasan a ser más inseguridades todavía, pero bueno, tengo que aprender a valorar más mi trabajo y no centrarme tanto en los errores". Una misión para la cual la joven tiene tiempo. No hay que olvidar que Nerea todavía tiene 18 años y un largo futuro musical por delante, son muchos los que incluso han visto en ella la próxima Gisela para los musicales de Disney.

Agradecida por el gran apoyo

A pesar de todas estas dificultades e inseguridades, no se pude negar el gran apoyo con el que ha contado Nerea dentro y fuera de la academia. Por un lado, la joven ha podido disfrutar de una gran acogida entre el público, algo a lo que ella tampoco se acostumbra. "Me parece mentira. Es muy gratificante. Aunque siempre he soñado con que a la gente le gustara mi trabajo, nunca me había imaginado que podía pasar", comenta.

Por otro lado, otro de los grandes apoyos de Nerea es su madre, quien se hizo conocida dentro del programa por hacer la cola en los cástings para Operación Triunfo porque su hija estaba en selectividad. "Mi madre es mi fan número uno", comenta al respecto la joven.

