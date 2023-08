El colorido vestido de estampado de flores con el que Ana Obregón disfruta de su nieta en Mallorca

La actriz y presentadora Ana García Obregón (68 años) está viviendo uno de los veranos más especiales de su vida. Al menos, el primero en que ha recuperado la ilusión, y las ganas de vivir, desde el fallecimiento de su hijo, Álex Lequio. El excelso momento de Obregón se debe a la llegada al mundo de su nieta, Ana Sandra Lequio Obregón, con la que se encuentra paseando unos días en Palma de Mallorca, en la casa familiar, El Manantial.

Si bien es cierto que a principios de julio la artista pasó una temporada en esta fabulosa casa en La costa de los pinos, y que había regresado a Madrid con la intención de no volver, ha decidido apurar el buen tiempo.

En las últimas horas, la también bióloga y guionista ha posteado, como acostumbra, imágenes de sus días junto a la hija biológica de su hijo.

Ana García Obregón en un fotomontaje de EL ESTILO junto al modelo de vestido.

Junto a varias instantáneas, Ana escribe: "La vida es difícil y dura, pero con los bellos momentos he aprendido que aunque las lágrimas rojas ensuciaron mi rostro terminaron limpiando mi corazón. Como tú decías, Aless: 'Colecciona momentos, no colecciones cosas porque al final es lo único que te llevas'. Y yo me llevaré infinitos momentos maravillosos contigo y con tu hija".

En algunas de las imágenes aparece con un colorido vestido de flores de la firma Celia B. "Vestido largo de algodón, estampado de flores y un bonito color azul cielo. Nos encanta la forma de las mangas que te darán presencia y elegancia", reza la página web.

Cuesta 234,95 euros, porque se le ha practicado un descuento del 20 por ciento -antes, tenía un precio de salida de 293,95-.

Sobre Celia B

Celia B es una marca española fundada en 2012. Su seña de identidad es el diseño de ropa divertida, apasionada y atemporal que hace brillar a las mujeres. Más allá de su pasión por el textil, cuentan con una vinculación especial con la artesanía y un fuerte compromiso con la sostenibilidad.

Celia Bernardo es la fundadora, corazón y alma de la marca. Con un amor por los colores vibrantes y los tejidos y estampados llamativos, cuenta con un don especial para crear belleza a partir del caos y la contradicción. Su objetivo: divertir a través de sus alegres creaciones.

Los diseños de Celia muestran la inspiración que surge de sus viajes por todo el mundo. Desde las rayas vistas en Rajasthan hasta los batiks de Indonesia. Su uso de motivos tradicionales se combina a la perfección con texturas exageradas y audaces explosiones de estampados y colores.

