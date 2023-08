Love Story: la nueva firma artesanal que conquistará a novias e invitadas románticas y exigentes

La joven firma Love Story by Elena Navarro nace en el corazón de Zaragoza y lo hace desarrollando colecciones de temporada donde fusionan las últimas tendencias en moda con una confección delicada y artesanal, cuidando cada detalle hasta alcanzar la perfección. Siendo cada uno de sus diseños confeccionados a medida para cada clienta, creando así prendas únicas y la mejor calidad posible dentro del made in Spain. EL ESTILO de EL ESPAÑOL ha tenido la oportunidad de conversar con Elena Navarro, directora creativa y CEO de la firma Love Story, para conocer más sobre su trabajo, trayectoria y creaciones

¿Quiénes forman Love Story y Elena Navarro Alier? ¿Cómo y por qué surge este proyecto.

Love Story es una boutique de novia e Invitada en la que encontrar el vestido perfecto de boda o el look ideal para un evento muy especial. Creada y gestionada por mí, Elena Navarro, y mi marido, Emilio del Castillo, desde el año 2015. Disponemos tanto de vestidos, tocados, bolsos, zapatos de colección y personalizados, como de complementos de gran calidad para estar perfecta en ese día tan especial.

Modelo con uno de los vestidos de novia de Love Story.

¿Cuándo nace la firma?

La firma Elena Navarro atelier nace en 2019 cuando, tras realizar mis estudios en diseño de moda, lanzo mi primera colección Bridal. El atelier de Elena Navarro se encuentra dentro de nuestra boutique, donde confeccionamos de manera completamente artesanal, y a medida cada una de las prendas de Novia e Invitada, tanto si son de la colección como personalizadas. El proyecto inicial de Love Story surge a raíz mi trayectoria como Wedding Planner, en la cual identifiqué una carencia de complementos de calidad entre mis novias e invitadas en la ciudad de Zaragoza. Como enamorada de la moda que soy, decido aventurarme en este proyecto. Un proyecto que permita a todas las novias de mi ciudad y de España encontrar esas prendas especiales y de tendencia que faltaban en la zona, llegando a hacerme referente con mis complementos y vestidos de invitada por todo el país.

¿Qué es lo que están pidiendo las novias en esta temporada 2023?

Esta temporada, sin duda están pidiendo muchísimos vestidos convertibles. Fuimos pioneros en la confección de este tipo de prendas que permiten a las novias hacer un cambio de look durante el evento y además poder sentirse mucho más cómodas para disfrutar de la fiesta.

¿Cuánto se deja llevar por las tendencias a la hora de crear?

Creo que hay que estar a la última en cuanto a tendencias a pesar de ser una firma de novia, que por lo general suelen pecar de clásicas y tradicionales, pero tenemos que arriesgar. Me gusta ser pionera y evolucionar para que las novias de hoy en día se sientan a gusto y en su estilo sin caer en los clásicos protocolos.

Love Story by Elena Navarro. Invitadas.

Se sabe que cada mujer es única y que cada propuesta es hecha de manera personal para cada clienta, pero… ¿Cuenta también con línea prêt-à-porter?

Para novia, trabajamos colecciones anuales que se confeccionan a medida para cada novia, lo que nos permite que puedan tanto personalizar cualquiera de los diseños como de confeccionarles un vestido completamente personalizado.

¿Cuál ha sido ese diseño más especial de novia que ha realizado? ¿Por qué lo recuerda así de especial?

¡Tengo muchísimos muy especiales! Por resaltar uno, realizamos una capa a modo de patchwork donde mezclamos 6 o 7 tejidos de guipur recortados tira a tira, que montamos a modo de mosaico. Fue todo un trabajazo del que me siento muy orgullosa, ya que además me costó meses encontrar cada pieza de guipur por toda España. Cada vez que viajábamos a alguna ciudad, mi marido y yo íbamos en busca de tiendas antiguas de tejidos para esta pieza. ¡El resultado fue un éxito! La novia no se podía creer que fuera a quedar tan especial. Fue una pieza única que muchas de las novias me enseñan como inspiración de lo que quieren.

