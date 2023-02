Paquita la del Barrio, obligada a cancelar varios conciertos: su verdadero estado de salud

Yolanda Díaz sumaría 24 escaños a UP pero restaría 14 a Sánchez y sin evitar la...

Este pasado lunes, 13 de febrero de 2023, saltaban todas las alarmas por la delicada salud de la celebérrima artista mexicana Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio (75 años). La cantante venía padeciendo diversos achaques de salud desde el año 2021, pero, según el portal Mayo Clinic, en los últimos días habría sufrido un empeoramiento por fuertes dolores en la ciática.

Un revés de salud que ha obligado a Paquita la del Barrio a cancelar algunos conciertos en su país, entre ellos, el gran espectáculo que tenía previsto realizar este martes, 14 de febrero de 2023, día de San Valentín. Unas cancelaciones que no han hecho más que aumentar la preocupación por su estado de salud.

Tal revuelo se ha creado en México que la agencia de representación de Paquita ha tenido que salir al paso de algunas informaciones un tanto tendenciosas que alegaban un estado de salud mucho más preocupante que el real. A través de las redes sociales de la mexicana, se ha informado lo que sigue: "Por medio de la presente, queremos desmentir las notas y/o rumores infundados que hablan de un estado de gravedad o emergencia".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paquita La del Barrio (@paquitaoficialb)

Y se añade a ese respecto en el escrito: "Toda vez que el efecto al medicamento que le fue aplicado ha ido disminuyendo desde el pasado domingo que se despertó con buen apetito, pero también muy triste por no haber acudido al concierto programado en la Alcaldía de Cuauhtémoc de la Ciudad de México". Acto seguido, el representante de la célebre autora de Rata de dos patas ha desvelado que, por consejo médico, ésta guardará reposo durante una semana.

"Para que desaparezcan por completo los efectos del medicamento, así mismo para que pueda realizarse estudios de laboratorio y de esta manera descartar cualquier diferencia en sus niveles médicos debido a este desequilibrio de salud. Cualquier informe relevante se lo haremos llegar únicamente por nuestras redes oficiales. Gracias a todos por estar pendientes de la salud de nuestra querida Paquita", remacha el comunicado oficial.

La artista mexicana Paquita la del Barrio durante uno de sus conciertos.

Pese a que su estado parece no revestir gravedad, Paquita la del Barrio continúa ingresada en el hospital. Antes de su mejoría en las últimas horas, su representante, Francisco Torres, facilitó algunos detalles a los medios. "Le pusieron un parche con un medicamento que se asemeja a la morfina", detalló Torres, quien reveló que uno de los efectos que le causó fue somnolencia. "Está durmiendo", apostilló.

Por el momento, no se conocen más detalles de su estado de salud. En el último tiempo, Paquita la del Barrio ha tenido que sortear distintos episodios en los que su salud se ha visto vulnerada. En octubre de 2021, fue internada debido a una neumonía y trombosis pulmonar. Además, hace un año, sufrió intensos dolores en las piernas.

Una de las últimas ocasiones en que reapareció públicamente fue el pasado mes de enero, cuando grabó un emotivo vídeo dedicado a la cantante Shakira (46). Tras el estallido de su exitoso tema SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53, la mexicana -experta en cantar al desamor- quiso apoyar públicamente a la colombiana.

En el post, la cantante comienza refiriéndose a Shakira en términos cariñosos: "Mi queridísima amiga y compañera Shakira. Soy Paquita la del Barrio, por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga... ¿Qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas. Lo importante es que tienes a tus hijos. Tienes por quién vivir y tienes todo en la vida, así que no te preocupes".

Además la cantante añadía: "No te me achicopales", una expresión que se usa para indicar que la persona no se deje arramblar por la tristeza. Paquita la del Barrio finalizó el vídeo cantando una mítica canción de su repertorio, pero antes le decía a la de Barranquilla: "Yo estoy en México. Si algo se te ofrece de mí, con mucho gusto ya sabes que aquí estamos a la orden. Te mando un abrazote y que Dios te bendiga".

Archivado en Cantantes, Enfermedades, México, Salud

Jesús Carmona Redactor de JALEOS. Graduado en Periodismo por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, UCAM. Periodista especializado en corazón, crónica social y televisión. Se incorporó a EL ESPAÑOL en 2017.

Sigue los temas que te interesan