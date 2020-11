Sean Connery sufría demencia: "Ya no era vida para él. Era incapaz de expresarse por sí solo"

Micheline Roquebrune (91 años), la viuda de Sean Connery, que murió este pasado sábado a los 90 años en las Bahamas, ha revelado que el actor sufrió en los últimos meses de demencia senil y que falleció en su cama tranquilo y en compañía de su familia. En declaraciones publicadas por el diario británico Daily Mail, Roquebrune explica que, debido a la enfermedad, "ya no era vida para él. Últimamente era incapaz de expresarse por sí solo".

La viuda, de origen franco-marroquí y que fue la segunda esposa del actor escocés que popularizó al superagente James Bond, considera que su marido fue "un estupendo modelo de hombre" y que ambos compartieron "una vida maravillosa". El tabloide publicó la que se cree que es la última foto de la estrella en vida, tomada el pasado mayo en la celebración de su 45 aniversario de boda y en la que se ve a un Connery envejecido agarrando la mano de su mujer.

"Al menos murió mientras dormía y fue muy pacífico. Estuve con él todo el tiempo y simplemente se apagó. Es lo que quería, irse sin hacer ruido", ha asegurado Roquebrune. Para su viuda, "va a ser muy difícil sin él, pero no podía durar para siempre y se fue en calma". Connery y Roquebrune se casaron en Gibraltar en 1975, cinco años después de haberse conocido en un torneo de golf, deporte al que ambos eran muy aficionados. El actor ya había estado casado con Diane Cilento, con quien tuvo a su hijo Jason.

Cuando se conocieron, él ya era el consagrado James Bond de las gigantescas pantallas de cine y el galán por excelencia del dorado Hollywood. El actor había acaparado durante años portadas de prensa por sus breves romances con algunas de las actrices más deseadas del momento como Raquel Welch, Brigitte Bardot, Ursula Andress, Jill St. John y Lana Wood. De hecho, cuando se encontraron por primera vez, Connery estaba casado con Diane Cilento y Roquebrune también tenía pareja. Pero ese hecho no frenó la química que se despertó entre ellos.

Sean Connery y Micheline, en Marbella en 1980. Gtres

Todo ocurrió en Marruecos, concretamente en el club de golf Mohammedia. De día intentaban disimular su atracción, pero cuando caía la noche Micheline y Sean se fundían en uno en ardientes relaciones sexuales."Los cuatro días que siguieron a nuestro encuentro, continuamos jugando al golf como dos extraños y después nos reuníamos para hacer el amor como dos locos. La realidad es mejor que cualquier fantasía. Ningún hombre ha tenido ese efecto en mí", confesó la pintora francesa en una de sus últimas entrevistas. La propia Micheline relató cómo fue su primer encuentro carnal: "Él, leyendo el periódico sobre la cama, desnudo. De un salto me lancé sobre la cama y desabroché mi cinturón de cuero tratando de golpearlo con él mientras le bailaba sensual. Él me agarró y me besó pasionalmente. Casi salvajemente. Animalmente". Tras esos cuatro días de amor ininterrumpido, tuvieron que poner rumbo a sus respectivos hogares con sus parejas. Era el año 1972 y durante dos años no supieron nada el uno del otro. Pero 24 meses después Connery envió una sugerente invitación a Micheline en la que le pedía que se reunieran en Marbella. Al principio, la joven se mostró reacia, pero finalmente no dudó en asistir.

Nada más verse en la lujosa costa malagueña, él la miró y le dijo: "Te he echado de menos y no puedo parar de pensar en ti. No puedo olvidarte". Esas palabras sirvieron para poner el inicio a su larga historia de amor. Connery se enamoró perdidamente de Micheline y rompió su relación con su esposa Diane. Esto provocó un gran escándalo, con una denuncia mediática por violencia de género incluída. Tanto dolor sintió su exesposa que libró una interminable batalla contra él dentro y fuera de los juzgados durante casi cuatro décadas.

Su primer y escandaloso matrimonio

Sean Connery se casó en dos ocasiones. En 1962, dio el 'Sí, quiero' a la actriz Diane Cilento, hija de un médico que también pertenecía a la nobleza. Fruto de su matrimonio tuvieron un hijo, Jason.

Su amor duró 11 años pero siempre estuvo cargado de polémicas y discusiones públicas. Ella no confía en su marido, siempre creía que le estaba siendo infiel. Y por su parte, Sean vivía centrado en la fama, esa fama que aborrecía y que le llegó a provocar varios disgustos porque sus fans se colaban en su casa e incluso le robaban. Las discusiones del matrimonio se escuchaban desde fuera de casa. Eran peleas diarias.

