Un hijo secreto y otras 6 cosas que no sabes de Romeo Santos, el rey de la bachata

Romeo Santos (37 años) es una de las voces más reconocidas de la música latina en las últimas dos décadas. Este martes 18 de junio es el invitado especial de Pablo Motos (53) en el programa El Hormiguero de Antena 3. Desde el estallido internacional de la mano del grupo Aventura hasta su silenciada paternidad, son muchos las curiosidades de Romeo Santos que seguro no conoces. JALEOS hace un repaso por siete de ellas.

1. Es neoyorquino nacido en el Bronx

Es un clásico pensar que quien hace música latina, con total seguridad, ha nacido y crecido en República Dominicana o Puerto Rico. Las influencias de la tierra y de otros cantantes que anteriormente han abierto camino artístico suelen despertar la inspiración de nueva savia. No obstante, el considerado 'rey de la bachata' es americano. Anthony (Romeo) Santos nació el 21 de julio de 1981 en el barrio del Bronx en Nueva York, aunque es cierto que tiene ascendencia boricua y dominicana.

2. Vocalista del grupo Aventura

Su título de 'rey de la bachata' le viene dado por haber sido líder durante muchos años del grupo Aventura. Y no solo era la voz que ponía tono a sus históricos temas sino que era el compositor principal de canciones que todo el mundo ha bailado o cantado en algún momento de su vida.

3. Es el autor de Obsesión

Como miembro principal del grupo musical Aventura, Romeo Santos ha sido una figura clave en la popularización de la bachata a nivel internacional, llevando temas al top de las listas de Billboard Latino y a listas de Europa. Por ejemplo Obsesión. "No, no es amor, lo que tú sientes se llama obsesión...". Esa pegadiza bachata fue compuesta en el año 2001 y publicada y llevadas a todas las radios del Planeta en el año 2002. Desde entonces hasta ahora lleva ya más de 17 años sonando en todas las fiestas populares, discotecas y eventos familiares.

4. No sigue a nadie en Instagram

El artista cosecha casi 16 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde su actividad es alta aunque sus publicaciones se reducen a 95. Romeo Santos ha seguido la estela de otras artistas como Beyoncé (37) que demuestran su influencia sin necesidad de seguir a nadie: ni amigos, ni conocidos, ni otros artistas en los que inspirarse.

5. Padre de dos hijos: Álex y Valentino

Hace ocho años se descubrió que el intérprete tenía un hijo secreto. Un niño llamado Álex Damián, a quien presentó públicamente cuando ambos posaron para la portada de People en Español en la edición de Puerto Rico. El joven tiene ahora 18 años, y Romeo Santos desveló entonces que esperó el tiempo suficiente para contar que era padre porque quería que Alex decidiera si quería ser o no un personaje público. Santos se convirtió en el padre de Álex Damián a los 17 años, y según apuntan medios latinos "por miedo, abandonó a su hijo y a su novia durante dos años".

Hace apenas unas horas, el bachatero ha revelado que ha sido padre de su segundo hijo, Valentino. "Baby Valentino y yo les deseamos un Feliz Día del Padre", ha publicado en Instagram. Si bien es cierto, parece que va a seguir la misma línea de protección y privacidad con su pequeño teniendo en cuenta que tan solo ha publicado su mano y no su rostro.

6. Estuvo casado con Samantha Medina

Es la primera y única pareja oficial que se le conoce al cantante. Su relación fue breve, pero intensa, y terminó hace años. Según aclaró él mismo, su fama de galán nada tiene que ver con el verdadero Romeo. "No me atrevería en mi vida personal a hablarle a una chica de la forma en que hablo cuando estoy en el escenario, jamás. Es una combinación de sensualidad, arrogancia, diversión…", deslizó en una entrevista.

7. Su deseo de parecerse a Julio Iglesias

En una entrevista con EL ESPAÑOL, el cantante desveló que desearía parecerse en Julio Iglesias (75) en la lista de mujeres con la que presuntamente ha pernoctado el intérprete de Hey. "Fíjate que nací en el Bronx, pero tuve una infancia muy bonita, ¿sabes? Mi madre puertorriqueña, mi padre dominicano… y crecí escuchando merengue, salsa, bachata. Mi madre siempre me ponía Camilo Sesto y Julio Iglesias". ¿En qué querría parecerse Romeo Santos a Julio Iglesias?, se preguntó desde este diario. "En la lista de mujeres", respondió, sonriendo. Y repuso: "Ojalá lograse la mitad de la mitad de lo que él ha logrado en su carrera. Es un tipazo, tiene una disciplina impecable y un repertorio excelente. ¡Podré decir que he colaborado con Julio Iglesias! Aún no me lo creo, porque él hace muy pocos duetos. Ser parte de esa lista es un honor".

