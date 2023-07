Nuevo embarazo en la familia MiIddleton: Kate va a ser tía por cuarta vez con la próxima paternidad de su hermano

Una feliz noticia en el seno de la familia Middleton, muy esperada además. James (36 años), el hermano pequeño de la Princesa de Gales, ha anunciado que será padre por primera vez a finales de 2023. El empresario, casado desde hace casi dos años con la analista de origen francés Alizée Thevenet, no puede ocultar su emoción y ha compartido una imagen de su esposa luciendo una incipiente tripa en sus redes sociales.

Este embarazo llega en un momento ideal para ambos y les hace recuperar la sonrisa tras la triste pérdida de una de sus mascotas, a la que el empresario adoraba. Había sido su fiel compañera durante mucho tiempo. Por eso, no es de extrañar que haya escrito: "¡No podríamos estar más emocionados! Fue un comienzo de año muy difícil después de perder a mi amada Ella, sin embargo, terminaremos el año con la pequeña suma más preciada a nuestra creciente familia".

Es de suponer que la futura mamá ya ha pasado el primer trimestre de gestación, que siempre es el más complicado. Se suele esperar hasta entonces para hacer un comunicado oficial. Además, ya luce evidentes cambios en su fisonomía. James y Alizée, que viven en una casa de campo rodeados de animales, al fin cumplen su sueño de ser padres.

Se casaron el 11 de septiembre de 2021 en la localidad de Bormes-les-Mimosas (Francia). Fue una ceremonia discreta y secreta, a la que asistieron los ahora Príncipes de Gales, aunque no hubo imágenes públicas de la familia. James siempre se ha mantenido muy alejado del foco, aunque se le ha visto en celebraciones importantes de la monarquía británica como la reciente coronación del Rey.

El menor de los Middleton ha atravesado una etapa muy difícil debido a la grave depresión que le fue diagnosticada en 2016, pero ahora se encuentra bastante recuperado. La propia Kate (41) le acompañó a terapia psicológica y siempre ha estado muy pendiente de él. "Sé que tengo mucha suerte y que tengo una vida privilegiada, pero eso no me inmunizaba contra la depresión. Es complejo describir esta condición. No sólo es tristeza, es una enfermedad, un cáncer de la mente", explicaba en un texto publicado en su Instagram donde también asegura que sus perros le habían "salvado la vida". De igual forma la aparición de su actual esposa. Ahora ambos celebran la increíble noticia de su futura paternidad.

James y Pippa, hermanos de Kate, en la coronación de Carlos III. Gtres

El bebé, del que se desconoce el sexo, será el cuarto sobrino para la Princesa de Gales, pues ya tiene otros tres de su hermana Pippa (39), y el séptimo nieto para el matrimonio Middleton. En unos meses, la familia crecerá, lo que también llena de alegría a los tres hijos del príncipe Guillermo (41), que añaden un primo a su equipo.

