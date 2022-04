Ciberseguridad en tiempos de teletrabajo: qué hacer para crear un entorno seguro en el hogar

El incremento de las amenazas en la red ha puesto en riesgo la información relevante de las empresas. Saber cómo hacer frente a las vulnerabilidades es clave.

La pandemia aceleró una tendencia que, hasta ese momento, parecía más una anécdota dentro del panorama laboral en España: el teletrabajo. La posibilidad de continuar la actividad desde los hogares resultó trascendental para mantener la operatividad de muchas empresas que, gracias a este recurso, pudieron sobrevivir a la crisis sobrevenida. Sin embargo, este viraje obligado por las circunstancias y la necesidad tampoco ha estado exento de los riesgos de afrontar una digitalización precipitada que, de una forma genérica, ha generado un notable incremento de vulnerabilidades en materia de seguridad.

Es una nueva realidad para la que no todas las empresas estaban preparadas o tenían unas estrategias de prevención adecuadas. Porque, como explica Melchor Sanz, director de Tecnología e Innovación de HP en España y Portugal, “las brechas de seguridad que se han creado están siendo muy bien aprovechadas por los ciberdelincuentes para extraer información sensible o capturar información relevante de los usuarios”. Y tal problema no es baladí, porque se calcula que, durante este periodo de emergencia sanitaria, el incremento de amenazas en la red ha crecido hasta un 238%, según el Foro Económico Mundial (FEM)..