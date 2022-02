Brechas de seguridad, el enemigo silencioso de las empresas: qué son y cómo combatirlas

Dotar a una empresa de un sistema de seguridad que elimine cualquier vulnerabilidad informática es clave para salvaguardar su integridad y la operatividad diaria.

Puede no ocurrir nada, pero si decidimos dejar una ventana o una puerta abierta en casa durante un tiempo prolongado estaremos corriendo un riesgo. Atendiendo a la lógica, parece más que conveniente cerrarlas de vez en cuando, al menos cuando no estemos presentes y no podamos tenerlas controladas. De lo contrario, se puede decir que tendremos una vulnerabilidad en nuestro hogar que los delincuentes podrían aprovechar para dañar nuestro patrimonio. Extrapolando los términos, la imagen es fácil de trasladar al entorno informático, aunque con una diferencia: el usuario medio no sabe o no tiene por qué saber dónde existe una vía libre para el peligro.

Las amenazas en la red no son tan evidentes. Por eso, HP se ha venido posicionando desde 2013 como un actor muy importante en materia de seguridad. Fue a partir de ese momento cuando la experiencia acumulada como fabricante de dispositivos ayudó a la compañía a redundar en sus sistemas de protección tanto de los equipos como del software. Se trataba de aportar garantías para afrontar, especialmente, los cambios que se estaban empezando a producir en los modelos organizativos de las empresas, más orientadas hacia el trabajo en red y la puesta en práctica de modelos híbridos en los que la movilidad es clave.