Los supermercados que están abiertos el 15 de agosto en Castilla y León y hasta qué hora

15 de agosto. Festivo en toda España. Llega la Asunción de la Virgen, creencia de que el cuerpo y el alma de la Virgen María, madre de Jesús, fue llevado al Cielo tras terminar sus días en la Tierra. Y ante todo, misión casi imposible encontrar un supermercado o un hipermercado abierto. Curiosamente es un día que muchas personas lo utilizan para hacer la compra o para poder comprar detalles de última hora para, por ejemplo, una barbacoa organizada con los amigos.

Además, es una fecha en la que los desplazamientos masivos se producen tanto por parte de quienes se van de vacaciones como de quienes vuelven. Y la nevera no puede encontrarse vacía. Es un día donde los supermercados de siempre cierran sus puertas o en su defecto cambios en sus horarios.

Toma nota porque te contamos qué cadenas de alimentación abren y cuáles cierran este martes 15 de agosto, día de la virgen de la Asunción, y donde muchos también han optado por un maravilloso puente. Ahora bien, el calendario de días festivos de apertura autorizada para establecimientos comerciales en 2023, horarios comerciales y declaraciones de zonas de gran afluencia turística en Castilla y León marca que este 15 de agosto sí se puede abrir en Ávila, Burgos y Sotillo de la Adrada (Ávila).

Horario de Mercadona

Es uno de los supermercados que más abundan en Castilla y León. Pues bien, no intentes ir porque la cadena valenciana cierra sus puertas como si se tratara de un domingo. En Castilla y León no abren. Es cierto que en zonas muy turísticas, sobre todo de playa, puede hacer una excepción, pero en la Comunidad no lo hace. El lunes no hacen puente y abren.

Horario de Carrefour

Para conocer el horario de Carrefour lo mejor es entrar en su página web, ya que establece diferencias entre los hipermercados y sus modalidades Express y Market. Por ejemplo, según su web, los establecimientos de Ávila sí estarán abiertos. Asimismo como todos los que existen en Sotillo de la Adrada. En la mayoría del resto de las provincias cierren, aunque como te decimos la versión Express la puedes encontrar abierta.

Horarios de El Corte Inglés

Los centros comerciales de El Corte Inglés permanecerán cerrados durante el martes, pero sí que abrirán el lunes, es decir, que no hacen puente.

Horarios de Día

Los cientos de supermercados Dia que hay en el territorio de Castilla y León cierran el 15 de agosto, así que no intentes hacerte con sus ofertas porque te encontrarás con la puerta cerrada.

Horario de Lidl

Los supermercados alemanes también cierran en la Comunidad. Es algo que es habitual en ellos, como si fuera un domingo. Así que no esperes que abren sus puertas este martes 15 de agosto en Castilla y León.

Horario de Aldi

Por último, la otra cadena alemana presente en Castilla y León mantendrá sus horarios habituales de domingo y festivos dependiendo de dónde se sitúe la tienda, es decir, en algunas provincias sí que estarán abiertas en horario reducido, pero en otras permanecerá cerrados durante todo el día, por ejemplo en Valladolid, Palencia, Segovia o León. Mientras que el horario reducido será en las tiendas de Ávila donde será de 10.00 horas a 15.00 horas según especifican en su web.

