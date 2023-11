Incertidumbre en Renault

Renault rebajaba de 488 a 220 el número de trabajadores que verán sus condiciones de trabajo modificadas en las factorías, tanto de Palencia (un total de 73) como de Valladolid (147), que viene motivada por la bajada en las producciones, atendiendo a la petición de la sección sindical de UGT-FICA en Renault España, tal y como indicaban los representantes sindicales. Todo después de una segunda reunión del Comité Intercentros que se celebraba ese jueves, 9 de noviembre.

UGT lo explicaba a través de un escrito. La dirección de la marca del rombo accedía a reducir el número de afectados, pasando de los 488 a los 220 finales, en principio, de los cuales, 73 son de la plata de Palencia, y el resto de Valladolid, 84 de Carrocerías y 63 en Montaje.

Se acordaba, también, que todos los contratos eventuales expiren con su finalización. Que se respeten los turnos más favorables por motivos de conciliación, y que los trabajadores sean reubicados por orden de antigüedad. En el caso de existir empate en lo que a la antigüedad se refiere, que el criterio lo marque, como apunta el convenio, la profesionalidad.

Desde UGT también pedían una explicación a la marca para los trabajadores que tengan que cambiar de departamento y que tenga en cuenta los IOMs de los empleados afectados. UGT apuntaba que la empresa se comprometía a estudiar cada caso y que iba a dar respuesta sobre la reducción de afectados en la reunión de este 14 de noviembre.

Y es que, el pasado 31 de octubre, la dirección de Renault comunicaba a los representantes de los trabajadores la decisión de modificar las condiciones de alguno de los empleados por la bajada de la producción en las factorías de Palencia y de Valladolid por el lanzamiento de nuevos productos y también la finalización de algunos de los actuales. Sobre todo, por la falta en la cadencia de suministro de componente y con el fin de cumplir con una nueva normativa de seguridad.

Una bajada de cadencia en las producciones que se producirá a partir del 1 de enero manteniéndose, al menos, en el primer semestre del año, manteniéndose los turnos actuales, pero con menor actividad. La bajada de la cadencia en lo que tiene que ver a la producción llevará, a partir del 21 de noviembre una reorganización de un total de 220 trabajadores que desempeñarán distintos turnos y trabajos de los que venían realizando.

CCOO carga contra Renault

CCOO en Castilla y León, y en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, ha asegurado que “ve injustificados los argumentos de Renault para lleva a cabo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de 220 personas trabajadoras, 73 en Palencia y 63 en Montaje y 84 en Carrocerías de Valladolid”.

La organización sindical ha explicado que, tras estudiar la memoria y escuchar los argumentos de la marca francesa, tras la tercera y última reunión de la Comisión Negociadora para abordar esta modificación ha constatado que “la modificación presentada no justifica su puesta en marcha” ya que, como apunta CCOO, “deja fuera de la misma los cambios de puestos de trabajo” que el sindicato considera que “también son modificaciones sustanciales” al tratarse de movilidad funcional.

CCOO ha insistido en que las personas trabajadoras “no consiguen ninguna garantía, ni siquiera que en el futuro no se tenga que negociar más medidas de flexibilidad”.

“Creemos que no se garantizan los derechos de las personas trabajadoras ni siquiera que más adelante no se tengan que negociar otra serie de medidas. No vamos a acordar esta modificación y hemos solicitado su eliminación”, ha indicado Rubén González, delegado general de CCOO Renault, quien ha asegurado que, en caso de llevarse a cabo, CCOO velará porque los cambios se ajusten al convenio colectivo y a la ley.

UGT lamenta que la reducción de afectados “no sea mayor”

Desde UGT, y en otro comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León han lamentado que la reducción en el número de trabajadores afectados “no sea mayor” pero han valorado “positivamente” que “se haya reducido en un 55% con respecto a la primera reunión”.

Han informado que han conseguido que todos los contratos lleguen a su finalización. Que no haya afectación para la plantilla indefinida. Que respetarán los turnos más favorables por conciliación. Que los trabajadores que sufran cambios serán los más nuevos de los Centros de Gastos, el compromiso de vuelta al taller de origen cuando se recupere la actividad, que el Grupo Técnico no se vera afectado por la modificación y tener en cuenta los IOMs para la reubicación de estos trabajadores.

Desde UGT apuntan que “velarán por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la dirección de empresa”.

Sigue los temas que te interesan